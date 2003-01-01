«Лучший документальный фильм»: Альпинисты и террористы в борьбе за «Оскар»

Безумные альпинисты, бородатые исламисты, несчастные скейтбордисты, беженцы, индианки с прокладками и другие актуальные по мнению Американской киноакадемии темы и проблемы современности. Подробно рассказываем обо всем доке, номинированном на «Оскар-2019» — и полнометражном, и коротком метре.

Полный метр

«RBG»

История судьи Рут Бейдер Гинзбург, которая построила юридическую карьеру на успешной борьбе за гендерное равноправие, выиграв ряд дел о дискриминации на законодательном уровне (как мужчин, так и женщин). Затем Гинзбург стала второй в истории и в какой-то момент единственной женщиной в составе Верховного суда США, а в последние годы, что называется, хайпанула, превратившись в кумира либеральной общественности: ее приглашают на субботние шоу, зовут на лекции в школы и университеты, даже выпускают мерч Notorious RBG с ее портретом. Фильм составлен из архивных съемок, фрагментов телепередач с участием Гинзбург и интервью с ее близкими и сподвижниками, в том числе Биллом Клинтоном — он когда-то и пригласил Рут в состав Верховного суда. «RBG» — это, безусловно, важный и актуальный сюжет о том, как воля и усердие одного человека изменили судебную практику целой страны вплоть до мелочей (в какой-то момент Гинзбург рассказывает, что ей пришлось придумывать, как будет выглядеть женская судебная мантия). Но это еще и очень трогательная личная история — тоже в каком-то смысле о нивелировании традиционных гендерных ролей: муж Рут, Мартин Гинзбург, некогда один из лучших юристов Нью-Йорка, в свое время поставил карьеру супруги на первое место, посвятив себя воспитанию детей, отчего выиграли все. Уже повзрослевшие дети признаются, что в 14 лет узнали наконец, что такое свежие овощи, сама Рут смогла целиком отдаться работе, а правовая система США получила одну из ярчайших фигур в истории страны.

«Думая о пропасти»

Автор фильма Бинг Лью вырос в Рокфорде, штат Иллинойс, одном из самых криминальных городов Америки (особенно высок тут уровень домашнего насилия). Камера Бинга много лет наблюдала за тремя друзьями, заядлыми скейтбордистами. В школьные годы они пьют пиво, курят траву, катаются и бездельничают, а много лет спустя, на пороге взрослой жизни, занимаются в общем-то тем же самым, но над ними все более явно нависает необходимость что-то делать со своей жизнью. Беспечное в первые минуты кино про скейтеров (камера следует за героями по городским улицам, в объективе отражаются солнечные лучи, звучит молодежная музыка) чем дальше, тем больше превращается в драму с рефреном «life sucks». Разговаривая со своими друзьями, Бинг Лью вдруг обнаруживает, что все они подвергались домашнему насилию: кого-то лупили родные, кого-то — приемные родители. Всем это мешает жить, но все переживают свои травмы по-разному: один понимает в итоге, что насилие было частью родительской любви и беспомощности, и идет вперед; для другого все это оборачивается дурным повторением — он сам становится домашним тираном; третий снимает кино. Катание на скейте оказывается здесь не только способом уйти от суровой реальности, но и ее метафорой: чтобы к чему-то прийти, нужно получить кучу тумаков, научиться правильно группироваться, а если сломалась доска — идти за новой и продолжать, стиснув зубы.

«Свободный подъем в одиночку»

Альпинистская дисциплина, которая подразумевает подъем на вершину без какой-либо страховки, а Алекс Хоннольд — ее своеобразный мировой чемпион (из выживших, как принято оговариваться; любой список лучших альпинистов — на две трети мартиролог). Летом 2017 года он стал первым человеком, который поднялся без страховки на знаменитую гору Эль-Капитан по маршруту «Free Rider». Сопровождал его в этом режиссерский и супружеский дуэт Элизабет Чай Васархели и Джимми Чина, авторов сандэнсовского хита «Меру», посвященного другому легендарному восхождению. «Свободный подъем» рассказывает о годовой подготовке Хоннольда к рекорду и, конечно, изобилует головокружительными панорамами. Это настоящий операторский подвиг, недаром в съемочную группу набирали только квалифицированных альпинистов. Значительная часть фильма посвящена сложным эмоциональным проблемам Хоннольда. Его одержимость скалолазанием, как выясняется, тесно связана с одиноким детством, требовательными родителями, шаткой самооценкой и некоторыми особенностями работы мозга. А главным испытанием становится не столько восхождение, сколько неожиданно серьезные отношения с девушкой Санни. Но если финал фильма не является большой интригой, а операторов, которые сокрушаются о том, что им, вероятно, придется запечатлеть трагическую смерть своего друга, хочется похлопать по плечу со словами «Расслабьтесь ребята, все будет хорошо, мы читали в „Википедии“», то чем закончится роман человека, который привык жить отшельником в фургоне и всю жизнь обнимал только каменные утесы? Вот это до самого конца остается волнительной тайной.

«Об отцах и сыновьях»

Режиссер сирийского происхождения Талал Дерки живет в Берлине, но однажды возвращается на родину под видом военного фотографа, сочувствующего джихаду, чтобы провести почти два года в доме у человека по имени Абу Усама, одного из полевых командиров «Фронта ан-Нусры», сирийского подразделения «Аль-Каиды», когда-то дружественного ИГИЛ, а теперь воюющего и с ним, и с правительственными войсками Асада (все эти организации признанны террористическими и запрещены на территории РФ). Кстати, это уже второй док, снятый о жизни и быте группировки; в 2016-м много шума наделала «Дугма» Пауля Рефсдала о группе бойцов-смертников, так долго ждущих своего последнего задания, что каждый из них успевает передумать и вернуться к мирной жизни). Фильм Дерки тоже в общем рассказ о семейной идиллии, несколько, впрочем, своеобразной: отец семейства обезвреживает мины, которыми усеяны окрестности его дома, обстреливает из засады шоссе; у него восемь детей, которые играют в футбол, дерутся, к неудовольствию отца, казнят случайно пойманного воробья (со словами «Мы отрезали ему голову, прямо как ты тому мужчине, папа») и, затаив дыхание, слушают его истории о том, что мир скоро потонет в огне. Где-то в доме есть женщины, но они не показываются и редко подают голос. Двое старших сыновей, Усама и Айман, названные в честь лидеров «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена и Аймана аз-Завахири, как радостно сообщает отец, скоро отправятся в лагерь для подготовки джихадистов и изнемогают от желания взять в руки автомат. Все это настолько дико и фантасмагорично, что смахивает на постановку, но один (обойдемся без спойлеров) эпизод в середине фильма даст понять, что тут убивают по-настоящему. «Об отцах и сыновьях» — это, безусловно, критика войны и культуры насилия, которая превращает детей в убийц, но одновременно напоминание о том, что где-то живут обычные люди (не монстры), мораль и принципы которых нам никогда не понять и не принять, как и им — наши.

«Округ Хейл утром и вечером»

Режиссер РаМелл Росс переехал когда-то в округ Хейл, штат Алабама (сельский анклав, жители которого в основном заняты разведением сомов), и несколько лет проработал в местной школе тренером по баскетболу и преподавателем фотографии. За это время он отснял 1300 часов материала, которые собрал в 76-минутный фильм. Это коллаж из случайных кадров неземной красоты и фрагментов повседневной жизни местного населения, в основном чернокожего: богослужения, баскетбольные тренировки, конкурс красоты, возня детворы на парковке, семейные вечера, свидания. Некоторые из них объединены вполне понятным ассоциативным монтажом, а некоторые — не всегда очевидным поэтическим мышлением автора. Постепенно в хаотичной структуре фильма вырисовываются истории двух мужчин и их семей: один хочет построить карьеру профессионального спортсмена и пытается поступить в колледж, другой бросает учебу, чтобы заботиться о ребенке. Две параллельные сюжетные линии показывают вехи их судеб — счастливые дни и трагические события. Фильм Росса заставил критиков буквально соревноваться в эпитетах («взрыв чистой визуальной поэзии», «непосредственная эмпатия в обход повествовательного тщеславия», «трансцендентальный фотоальбом», «импрессионистский портрет жизни» и так далее), и едва ли кому-то из них удается сообщить при этом что-то более вразумительное (что неудивительно). «Округ Хейл утром и вечером» — опыт в первую очередь визуальный, возможность насладится мистической силой движущегося изображения вообще, которое вдобавок создает сентиментальный портрет одного небольшого сообщества.

Короткий метр

«Точка. Конец предложения»

Когда в начале картины с непереводимым названием («period» — это и «точка», и «месячные») у индийских подростков спрашивают, что они знают о менструации, девушки жутко смущаются, вращают глазами или прячут лицо, а парни отвечают, что это вроде бы какая-то болезнь, которой чаще страдают женщины. Взрослые едва ли знают больше, это вообще одна из самых табуированных тем в Индии, многие женщины просто боятся купить прокладки. А еще их «в эти дни» не пускают в храм, потому что они считаются грязными и боги их не слышат. В общем, довольно быстро становится понятно, что в вопросах физиологии здесь все еще царят Средние века. Исправить ситуацию, запустив производство дешевых прокладок и организуя некоторый культпросвет, берется местная девушка, которую соседи и так уже считают безумной, потому что она решила учиться на полицейского, чтобы не выходить замуж. Помогают ей студенты школы Оаквуд в Лос-Анджелесе, которые продавали печенье, проводили благотворительные йога-марафоны и запускали краудфандинговые кампании, чтобы на полученные средства купить станок по производству прокладок для одной индийской деревни, а также снять этот фильм. Строго говоря, в итоге получился 25-минутный рекламный ролик — пронзительный, красивый, смешной и крайне эффективный. На финальных титрах зрителей призывают поддержать проект финансово.

«Конец игры»

Фильм Роба Эпштейна и Джеффри Фридмана рассказывает о нескольких терминально больных пациентах и ​​их семьях, которые проводят последние дни и недели своей жизни либо в центре паллиативной помощи в Сан-Франциско, либо в близлежащем хосписе под названием Zen Hospice Project. Картина получается настолько эмоционально сильная, что хочется обвинить авторов в манипуляции. Но, скорее всего, это просто защитный механизм. Глядя на то, как люди борются с отчаянием от неизбежной утраты человека, который все еще жив, пытаются делать вид, что все хорошо, чтобы не омрачать последние дни своих близких, и совершают мучительный выбор, когда доктора сообщают, что пришло время закончить лечение, со всей ясностью понимаешь, что смерть неизбежна. Но если этот бесконечно печальный фильм не учит смирению, то наглядно демонстрирует, что последние дни человека могут быть наполнены комфортом и уважением.

«Ночь в саду»

В феврале 1939 года на Мэдисон-сквер-гарден, в самом центре Нью-Йорка, собралось 20 000 сторонников нацистской организации «Германо-американский союз». Перед ними с речью о торжестве белой расы выступил Фриц Кун, которого Гитлер незадолго до этого признал «американским фюрером». Почти 80 лет спустя режиссер Маршалл Керри раскопал в архивах хроникальные съемки этого события и смонтировал 7-минутный фильм «Ночь в саду». Зрелище напоминает сцены из фантастической антиутопии: знамена со свастиками на фоне исполинского портрета президента Вашингтона, тысячи добропорядочных американцев дружно зигуют, на заднем фоне ухмыляются американские гитлерюгенды с барабанами на шее — живой пример того, с какой легкостью мировая история могла свернуть не туда. Керри выбрал для фильма самый яркий эпизод всего вечера: в какой-то момент на сцену врывается молодой человек с криком «Долой Гитлера!», как позже выяснится, молодой рабочий Изадор Гринбаум, которого изрядно выбесило все происходящее. Его тут же окружили, избили и спустили со сцены. Потом Гринбаума арестует полиция и оштрафует на 25 долларов, а Фриц Кун весело продолжит свою речь. Много лет спустя Гринбаум станет добродушным стариком (новостной сюжет о его похоронах, на которых он завещал устроить вечеринку, можно посмотреть в интернете), Фриц Кун отсидит в тюрьме, будет депортирован и умрет в 1951 году в нищете и безвестности), а митинг на Мэдисон-сквер-гарден станет постыдным пятном в американской истории, которое коллективная память постарается поскорее стереть.

«Шлюпка»

Вторая часть незаконченной трилогии режиссера Ская Фитцжералда о жизни беженцев. Первый фильм, «50 футов от Сирии», рассказывал о работе госпиталя на турецко-сирийской границе, а нынешний посвящен деятельности немецкой волонтерской группы Sea-Watch. Ее участники работают в Северной Африке, на границе Ливии и Туниса, где ежегодно в водах Средиземного моря тонут тысячи ливийских беженцев. В начале фильма волонтеры в респираторах собирают обезображенные трупы на одном из пляжей Северной Африки. Несколько строк из новостных сообщений расскажут об ужасающих цифрах: 12 тысяч погибших за три года. Все происходящее дальше почти не будет комментироваться: команда капитана Джона Касла встречает в открытом море суда, заполненные мигрантами (если можно назвать судном надувную лодку или деревянный плот), распределяет спасательные жилеты, оказывает первую помощь, а мы видим уставшие, испуганные, заплаканные лица и слышим из первых рук истории о пытках, убийствах и торговле людьми. Зеленовато-зеленый океан раскачивает лодку, мы слышим плеск волн и завывание ветра и в какой-то момент даже можем представить, каково это, когда вокруг океан, позади смерть, а впереди — полная неизвестность и лишь вдалеке маячит что-то вроде надежды.

«Паршивая овца»

После того как в ноябре 2000 года в Лондоне был убит 10-летний подросток Дамилола Тэйлор, родители Корнелиуса, главного героя картины, выходцы из Эфиопии, решили ради безопасности переехать в провинцию. Новая жизнь не задалась: впервые выйдя на улицу, подросток столкнулся с косыми взглядами и улюлюканьем за спиной, а скоро его избила толпа местных гопников. С которыми он, впрочем, попытается подружиться — накупит модных шмоток и станет натирать лицо белилами, чтобы сойти за местного. Эту историю рассказывает сам Корнелиус, уже повзрослевший мужчина, которого нам показывают крупным планом. Глядя прямо в камеру, он то смеется, то плачет, воспоминая о том, что он был вынужден «подружиться с монстрами», и его это в целом устраивало. Показаны события почти 20-летней давности в виде мрачных флешбэков в серо-голубых тонах, для съемок которых режиссер специально отправился туда, где мучился Корнелиус, и снимал непрофессионалов из местных жителей, то есть тех самых монстров и их детей. Все это вызывает двоякие чувства. Кажется, что эта история не столько про расизм, сколько про свойственные любому тесному социуму ксенофобию и агрессию (героя, вероятно, избили бы в любом случае, будь он хоть трижды белым — просто потому, что слабым и новичкам всегда достается). Но, как бы то ни было, «Овца» — это универсальная история о том, как легко потерять себя в попытках завоевать расположение других.

Напомним, что 91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с 24 на 25 февраля, и КиноПоиск вновь будет вести трансляцию церемонии в прямом эфире — с оригинальной звуковой дорожкой и с синхронным переводом. Также можно принять участие в традиционной игре «Угадай победителя „Оскара“!».