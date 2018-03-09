«По воле божьей»: Франсуа Озон принимает эстафету у Metoo

Показанная в основном конкурсе Берлинале юридическая драма про попытки активистов низложить священника-педофила оказалась такой же бесконечно тягучей, как и описанный в ней процесс.

В январе 2016 года отец Бернар Прейно, французский католический священник преклонных годов, был взят под судебное наблюдение как обвиняемый в сексуальных действиях насильственного характера. Попросту говоря, святого отца официально признали педофилом. Чтобы это случилось, понадобились годы активизма. Бывшие жертвы Прейно, мужчины разного возраста и социльного происхождения, создали ассоциацию «Свободное слово» и подтвердили около 700 случаев домогательств падре Бернара.

«По воле божьей»

Все это — реальная подоплека нового фильма француза Франсуа Озона, который после пикантных историй о скрытых страстях и тайных пороках взялся практически за памфлет. Реальный кейс, реальные персонажи (режиссер не изменил даже имен главных героев), строчки реальных документов — полицейских протоколов и переписки пострадавших с церковными функционерами — звучат за кадром. Главных героев — пять. Тот самый отец Прейно, кардинал Филипп Барбарин, водящий за нос жертв и спускающих дело падре-греховодника на тормозах, и трое жертв: худощавый буржуа Александр с вечно грустными глазами (Мельвиль Пупо), витальный и корпулентный разночинец Франсуа (Дени Меноше) и сломленный маргинал эпилептик Эммануэль (Сван Арло). Словно приняв благословление у кардинала, освящающего утренний Лион с террасы базилики Нотр-Дам-де-Фурвьер в прологе фильма, они пробуждаются от многолетнего забытья и начинают бить в набат, призывая низложить их растлителя, который до сих пор окружает себя мальчиками, ловко подводя под свои поползновения в детские штанишки цитаты из Евангелия.

«По воле божьей»

Все начинает Александр, истовый католик, и отец пятерых детей, который надеется, что церковь сможет очиститься сама. Безрезультатно. Тогда в дело вступает равнодушный к молитвам холерик Франсуа — он дает интервью прессе, свидетельствует в полиции. Затем подключается Эммануэль, байкер-люмпен с усами как на рисунках Тома оф Финланда, самый грустный герой — он для пущего драматизма еще и встречается с девушкой, которая тоже пережила абьюз. Части, посвященные каждому из героев сняты немного по-разному — сначала скучные крупные планы говорящих голов, потом резкий, как в криминальной драме монтаж, затем — мелодрама, чем-то похожая на фильмы Фассбиндера, а в финале — всеобщее застолье (это уже лайт-версия «Торжества» Винтенберга). Самый интимный (всего две камеры, чтобы не пугать актеров), самый быстро снятый (из-за непростой темы продюсерам было сложно найти деньги на картину — Озон признается, что труднее было выбивать финансирование разве что на «Под песком», самое странное кино в его фильмографии; вдобавок нужно было торопиться, пока педофильский скандал муссировался прессой и тема не протухла) фильм оказывается и самым скучным. Режиссер сперва планировал делать спектакль — возможно, формат театральной докудрамы подошел бы этой истории больше, чем бесконечная череда ординарных семейный будней, на который накладывается закадровый голос, читающий бесконечную переписку взрослого Александра и родителей маленького Франсуа с иерархами.

Франсуа Озон на съемках фильма «По воле божьей»

То есть, вроде бы, это по-прежнему фильм Озона — в центре внимания все тот же тайный порок, а также боль, хрупкость, которые обычно приписывают женским персонажам. Озон подчеркивает, что мужчины тоже страдают, что жертвой системы, покрывающей насилие «своих», может стать любой независимо от пола, гендера и социального статуса. Но как же отчаянно зритель этого политически правильного фильма жаждет глотка релакса, комической паузы! Застывший в вежливом молчании зал Дворца Берлинале с облегчением принимал любые намеки на шутку: все-таки Озон не в силах сохранять скорбную мину и раз в полчаса открывает краник здорового цинизма и безжалостного человековедения.