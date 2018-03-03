Марго Робби и Сирша Ронан — о себе и королевах

К выходу в прокат исторической драмы «Две королевы» поговорили с актрисами о властных амбициях, красоте, уродстве и незавидной монаршей доле.

«Две королевы» — история двух сильных женщин, соперничающих за английский престол; ее действие разворачивается на фоне суровых шотландских пейзажей и монументальных рыцарских замков. Ирландка Сирша Ронан играет королеву Шотландии и Франции Марию Стюарт, а австралийка Марго Робби — королеву Англии Елизавету I. Обе — номинантки на «Оскар», обе даже без тугих корсетов и дворцового антуража выглядят как королевы, и обеим есть что рассказать о женском соперничестве, известности и власти.

— Редкая удача — видеть сразу двух королев в одной комнате. К фильму вы тоже вместе готовились? Робби: У нас было несколько совместных репетиций, но большую часть времени я репетировала с английскими придворными и Джоном Элвином, который играл Роберта Дадли, точно так же как Сирша — со своими служанками. Но на самой съемочной площадке, как, кстати, и в фильме, мы практически не пересекались, пока не стали снимать сцену встречи королев. Ронан: Это было наше решение, и, надеюсь, это видно на экране. После встречи же нас как будто прорвало, мы просто не могли наговориться. Со мною такого раньше никогда не было.

— Фильм исторический, но смотрится на удивление современно. Не иначе дань уважения движению MeToo. Кажется, более злободневную тему и найти трудно. Робби: Во многом так получилось благодаря видению Джози Рурк, нашего режиссера. Она очень умело вплела эту тему в канву фильма. Конечно, наши героини жили в XVI веке, но провести параллели с нашим днем не так уж сложно. Женщинам у власти всегда приходилось выбирать между семьей и карьерой. И такое впечатление, что с того времени почти ничего не изменилось.

Джози Рурк, Марго Робби и Джо Элвин на съемках фильма «Две королевы»

— В фильме Елизавета говорит, что стала почти как мужчина. Сейчас в политике много лидеров-женщин. Как вы думаете, с ними происходит то же самое? Ронан: Вряд ли они намеренно стараются быть как мужчины, просто к женщинам у власти сейчас предъявляют такие высокие требования, что им приходится постоянно чем-то жертвовать и жить с чувством вины. Робби: Или они вынуждены скрывать все свои чувства под официальной маской, чтобы, не дай бог, их не обвинили в излишней эмоциональности, как будто этого следует стыдиться. Моя героиня Елизавета в фильме постепенно расстается с человеческими слабостями и превращается в холодное воплощение власти.

— В жизни вы обе красавицы. Каково было чувствовать себя некрасивой на экране? Надевать на себя такую страшную маску? Ронан: Марго, это она явно о тебе, хотя я все равно считаю, что ты круто выглядишь. Робби: Мне всегда нравились физические трансформации, которых требовали роли. Елизавета в фильме переносит оспу, и все ее лицо покрывается язвами. В сцене встречи двух королев есть крупный план, где это отчетливо видно. Но, если честно, мне помог вжиться в образ грим.

Марго Робби на съемках фильма «Две королевы»

— А долго его приходилось накладывать? Робби: Вначале это занимало три-четыре часа, но потом, когда гримеры набили руку, время сократилось до 40 минут. — Сирша, а как вы вживались в образ Марии Стюарт? Ронан: Времени на подготовку у меня было достаточно, поэтому я поехала в Шотландию. Там в Национальном музее проходила замечательная выставка, посвященная королеве, из нее я очень много узнала. Ну, и уже за несколько месяцев до съемок я начала учить французский и заниматься верховой ездой.

— Марго, тема женщин у власти должна быть вам особенно близка, ведь вы выступаете в роли продюсера в сериале по пьесам Шекспира, где главная роль отводится женщинам. Робби: Это скорее антология его творчества в современном или футуристическом прочтении. Каждый эпизод написан и поставлен разными женщинами, и все они из Австралии. Вообще Елизавета I — сама по себе очень шекспировский персонаж. Джози порекомендовала несколько актерских работ, с которыми я познакомилась, готовясь к фильму. Мне нравится эта эпоха, и все фильмы я пересмотрела будто бы на одном дыхании. — Елизавету I играли многие великие актрисы. Не страшно было становиться с ними в один ряд? Марго: Хотя в глубине души я была счастлива, что мне выпал такой шанс, поначалу было действительно страшно. Боялась, что не осилю эту роль, но, к своему удивлению, прошла пробы. Джози меня убедила в том, что все получится, и я ей очень за это благодарна. Мне удалось каким-то образом найти в себе что-то созвучное Елизавете I, разглядеть в коронованной особе личность, живого человека.

— Не припомните, что конкретно она тогда говорила? Робби: Я сказала, что понятия не имею, как играть королеву, что у меня нет с ней ничего общего. А Джози в ответ: «Мне не нужно, чтобы ты играла королеву. Играй женщину». — Как это ничего общего? Вы же родились в австралийском штате Квинсленд, названном в честь королевы Виктории. Робби: Точно, и как это я об этом раньше не подумала! — Если бы вам предложили стать королевой какой-нибудь страны, вы бы согласились? Робби: Ну уж нет, я бы точно отказалась. Ронан: Я бы стала подружкой или ближайшей спутницей королевы. Это было бы весело, и при этом меньше ответственности.

— В фильме Елизавета и Мария — соперницы. Это, как обычно бывает в кино, скорее женское соперничество? Ронан: Да, есть такое клише, будто женщины ни за что другое не могут бороться, кроме как за мужчину. Мария и Елизавета соперничают больше, скажем так, в профессиональном плане, как монархи и политики. У каждой есть долг перед страной и подданными. Они в общем-то и не подруги, но все равно решают встретиться, чтобы найти какие-то точки соприкосновения, договориться. И, мне кажется, втайне они друг другом восхищаются. Ну, то есть это такое очень здоровое соперничество.

— В истории Марии Стюарт что для вас самое поразительное? Ронан: Она была важной исторической фигурой, женщиной, сын которой впервые объединил Англию и Шотландию, но при этом обладала удивительной способностью прощать, была очень открыта и не стеснялась своих чувств. Мне очень нравилось играть такую королеву — могущественную и в то же время способную любить. — Над фильмом работал историк Джон Гай (его книга «Моя жизнь принадлежит мне: Настоящая история Марии — королевы Шотландии» легла в основу). Что вы узнали от него особенного о своих персонажах? Робби: Исторические факты типа того, что и где произошло, можно и в интернете прочитать, а вот какие-то личные, малоизвестные детали, рассказанные им, действительно мне очень помогли понять мою героиню. Например, то, что в детстве она, возможно, подвергалась насилию со стороны отчима, а потом ее же в этой связи и обвинили. Становится понятно, почему она себя провозгласила королевой-девой — просто чтобы избежать подобных обвинений — и почему она замкнулась в себе. — Марго, ваше имя в списке ста самых влиятельных людей мира 2017 года. Вы такой властью как-нибудь пользуетесь? Робби: Властью? Хм, можно, наверное, и так сказать. Просто в какой-то момент своей карьеры я поняла, что мое участие, например, может дать зеленый свет какому-нибудь начинающему режиссеру, и, если честно, я счастлива, что могу кому-то помочь. Особенно режиссерам-женщинам. Вообще женская тема в кино была долгое время незаслуженно обделена вниманием. То есть я считаю, что в настоящий момент больше всего пользы я могу принести как продюсер. — Сирша, а вы? Ронан: Думаю, что мне тоже пора двигаться в этом направлении, тем более что в ирландском обществе сейчас очень многое меняется в культурном и социальном плане. Мне кажется, нам необходимо снимать больше фильмов, которые бы отражали нашу сегодняшнюю реальную жизнь и насущные проблемы.

— Как думаете, с Брекзитом многое в Ирландии изменится? Ронан: Если он вообще произойдет. Сложно сказать, что будет, но если границы закроют, это явно никому не поможет. Как и многие ирландские актеры, я много работаю в Британии, и наоборот. В киноиндустрии сложно разделить британцев и ирландцев. Это одна профессиональная тусовка, и будет очень печально, если она распадется.