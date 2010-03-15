В лучшую австралийскую школу серферов «Солар блю» отобраны семеро пятнадцатилетних подростков: четыре девушки и три молодых человека. Испытание рассчитано на целый год. После прохождения учебы и сдачи экзаменов их останется только двое - девушка и парень. Ребята получат трехлетний контракт и возможность заниматься любимым делом профессионально…

Между тем, подросткам приходится учиться не только серфингу, но и познавать взрослую самостоятельную жизнь. По условиям конкурса, участники состязания должны жить в одном доме, соответственно, распределяя между собой домашние дела. Не всем это приходится по вкусу. Ведь умение владеть собой и уживаться в коллективе тоже является частью экзамена...