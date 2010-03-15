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Большая волна (Blue Water High)
ТВ-ролик
0:30
ТВ-ролик15 марта 2010
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Большая волна (сериал 2005 – 2008)

Blue Water High
8.0
751 оценка
5 рецензий

О сериале

В главных ролях

228 актеров
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В лучшую австралийскую школу серферов «Солар блю» отобраны семеро пятнадцатилетних подростков: четыре девушки и три молодых человека. Испытание рассчитано на целый год. После прохождения учебы и сдачи экзаменов их останется только двое - девушка и парень. Ребята получат трехлетний контракт и возможность заниматься любимым делом профессионально…

Между тем, подросткам приходится учиться не только серфингу, но и познавать взрослую самостоятельную жизнь. По условиям конкурса, участники состязания должны жить в одном доме, соответственно, распределяя между собой домашние дела. Не всем это приходится по вкусу. Ведь умение владеть собой и уживаться в коллективе тоже является частью экзамена...

Рейтинг сериала

8.0
751 оценка
IMDb: 6.801 442 оценки
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