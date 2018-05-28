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Гурзуф (сериал 2018)

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7.18K
2 рецензии

О сериале

Год производства
2018 (1 сезон)
Страна
Россия
Жанр
детектив, история
Слоган
Режиссер
Дмитрий Константинов
Сценарий
Дмитрий Константинов
Продюсер
Алексей Моисеев, Олег Пиганов, Максим Королев, ...
Оператор
Дмитрий Яшонков
Композитор
Дарин Сысоев
Художник
Виктор Шмелев, Марк Ли
Монтаж
Любава Нечистяк
Премьера в Росcии
28 мая 2018
Время
50 мин

В главных ролях

39 актеров

Сиквелы и приквелы1

Город
7.1
Город2015, драма
Обзор
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Июнь 1965 года. Порой жёстко, в обход закона, порой договариваясь с преступниками, Родион Стоцкий за три года работы начальником милиции превратил Гурзуф в самое спокойное место Южного берега Крыма. Здесь даже пляжные мошенники предпочитают не работать. Но в начале нового курортного сезона за пару дней происходит сразу несколько преступлений: расстреливают блатных в такси; грабят грузовик, который везёт зарплату для работников «Артека»; совершают разбойное нападение на подпольное игорное заведение. Стоцкий понимает, что все эти преступления связаны, и он должен найти преступников в самые кратчайшие сроки. В расследовании ему помогает старый знакомый Тарас Зайцев, который перебрался с семьёй в Крым следом за Стоцким.

Рейтинг сериала

7.0827 540
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