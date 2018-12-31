Гай Ричи и актеры — об «Аладдине» и диснеевском наследии

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В прокат вышел «Аладдин» — следующий после «Дамбо» игровой ремейк классической анимации Disney. Историю о знакомстве честного вора из Багдада с джинном и прекрасной принцессой Жасмин снял британец Гай Ричи.

Накануне выхода в прокат режиссер фильма Гай Ричи, специализировавшийся обычно на криминальных историях, и актеры Мена Массуд (он сыграл заглавного героя) и Наоми Скотт (она сыграла принцессу Жасмин) рассказали о том, как следует обращаться с диснеевской классикой, о предполагаемой рецензии Робина Уильямса на Уилла Смита в роли Джинни, о сценах с песнями, снятых вживую, и не только.

Автор: Елена Ки, Виктория Раевская

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