Гай Ричи и актеры — об «Аладдине» и диснеевском наследии

Накануне выхода в прокат режиссер фильма Гай Ричи, специализировавшийся обычно на криминальных историях, и актеры Мена Массуд (он сыграл заглавного героя) и Наоми Скотт (она сыграла принцессу Жасмин) рассказали о том, как следует обращаться с диснеевской классикой, о предполагаемой рецензии Робина Уильямса на Уилла Смита в роли Джинни, о сценах с песнями, снятых вживую, и не только.