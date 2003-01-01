Подкаст «В предыдущих сериях»: Обсуждаем 3-й и 4-й эпизоды финала «Игры престолов»

В свежих выпусках подкаста главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают две последние серии восьмого сезона «Игры престолов». Сразу предупреждаем: со всеми спойлерами!

3-я серия, «Долгая ночь»

Закончилась долгожданная битва за Винтерфелл, и у зрителей к ней масса вопросов и претензий. Зачем нужно было снимать ее в такой темноте? Правильно ли, что противостояние живых и мертвых закончилось так внезапно? И почему на самом деле не так важно, что в битве было допущено много тактических ошибок? Защищаем третий эпизод и объясняем, почему он был сделан именно так.

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4-я серия, «Последние из Старков»

Герои хоронят павших в битве за Винтерфелл и готовятся к бою за Королевскую Гавань. Как теперь будут развиваться отношения Джона и Дейенерис? И какую роль в этом сыграют Тирион и Варис? Почему роман Джейме и Бриенны — это логичное продолжение их истории? И что ждет героев и всех нас в пятой серии?

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/6820951/track/52821001'>4-й эпизод финала «Игры престолов»</a> на Яндекс.Музыке

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