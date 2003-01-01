Подкаст «В предыдущих сериях»: Обсуждаем 3-й и 4-й эпизоды финала «Игры престолов»

СегодняОбсудить0

В свежих выпусках подкаста главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают две последние серии восьмого сезона «Игры престолов». Сразу предупреждаем: со всеми спойлерами!

3-я серия, «Долгая ночь»

Закончилась долгожданная битва за Винтерфелл, и у зрителей к ней масса вопросов и претензий. Зачем нужно было снимать ее в такой темноте? Правильно ли, что противостояние живых и мертвых закончилось так внезапно? И почему на самом деле не так важно, что в битве было допущено много тактических ошибок? Защищаем третий эпизод и объясняем, почему он был сделан именно так.

4-я серия, «Последние из Старков»

Герои хоронят павших в битве за Винтерфелл и готовятся к бою за Королевскую Гавань. Как теперь будут развиваться отношения Джона и Дейенерис? И какую роль в этом сыграют Тирион и Варис? Почему роман Джейме и Бриенны — это логичное продолжение их истории? И что ждет героев и всех нас в пятой серии?

Подкаст также доступен в iTunes для пользователей iOS и в «Яндекс.Музыке», а здесь можно забрать RSS-поток.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

Смотрите также

«Пряный латте в Вестеросе»: Реакция соцсетей на четвертую серию 8-го сезона «Игры престолов»

6 мая

Николай Костер-Вальдау: «В отличие от Джейме Ланнистера, я всегда заботился о детях»

3 мая

Эмилия Кларк: «Дейенерис даже дома продолжает думать о работе»

28 апреля

По местам съемок: Самые знаменитые локации «Игры престолов»

26 апреля

Главное сегодня

Подкаст «В предыдущих сериях»: Обсуждаем 3-й и 4-й эпизоды финала «Игры престолов»

Сегодня

Тест: Угадай, чей кофе в кадре?

Сегодня

Женщины на войне: Эволюция образа в 9 фильмах

Сегодня

Роланд Эммерих снимет фильм о падении Луны и еще 18 событий дня

Сегодня

Ушел из жизни композитор «Чародеев» Евгений Крылатов

Сегодня

Режиссеры «Мстители: Финал» рассказали о вырезанной сцене с Кэтрин Лэнгфорд

Сегодня

Слух дня: В «Стражах Галактики 3» появятся создатель Ракеты и дочь Дракса

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании