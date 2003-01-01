Команда «Мстителей» — о том, как хранить секреты «Финала»

Фильм, подводящий итоги марвеловской кинодесятилетке, окружен секретностью. Поэтому до просмотра картины можно быть уверенным лишь в том, что в финале прошлых «Мстителей» Танос щелчком пальцев заставил исчезнуть половину населения Вселенной. Так что разговор с Халком, Капитаном Америка, Тором, Капитаном Марвел, Небулой, Железным Патриотом и братьями Руссо обошелся без спойлеров, зато получился очень живым.

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