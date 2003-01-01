Команда «Мстителей» — о том, как хранить секреты «Финала»

Пока российские зрители вынужденно ждали того, как фильм «Мстители: Финал» ворвется в кинотеатры, мы встретились в Лос-Анджелесе с его режиссерами и актерами и поговорили о сходстве Таноса с Трампом, о секретности и том, что происходит между Тором и Капитаном Марвел.
Фильм, подводящий итоги марвеловской кинодесятилетке, окружен секретностью. Поэтому до просмотра картины можно быть уверенным лишь в том, что в финале прошлых «Мстителей» Танос щелчком пальцев заставил исчезнуть половину населения Вселенной. Так что разговор с Халком, Капитаном Америка, Тором, Капитаном Марвел, Небулой, Железным Патриотом и братьями Руссо обошелся без спойлеров, зато получился очень живым.
Коллекция фильмов киновселенной Marvel доступны на КиноПоиске по подписке. Их можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а в некоторых фильмах также дается короткая справка о персонажах.