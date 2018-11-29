Подкаст «Шум и яркость»: Музыка группы Goblin в фильмах Дарио Ардженто

Чем саундтрек оригинальной «Суспирии» Дарио Ардженто отличался от саундтрека Тома Йорка к «Суспирии» Луки Гуаданьино? Когда, как и почему Ардженто привлек группу Goblin к созданию музыки для фильмов в жанре джалло? Почему кровавые сцены можно успешно озвучивать не только тревожными шумами и мрачными нотами, но и легкомысленными или веселыми мелодиями? На эти и другие вопросы отвечает Лев Ганкин в новом выпуске подкаста «Шум и яркость» про музыку в кино.

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Треки, которые звучат в этом эпизоде: