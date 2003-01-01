Подкаст «В предыдущих сериях»: Каким получился русский нуар «Мертвое озеро»

В свежем выпуске подкаста «В предыдущих сериях» главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают русский сериал «Мертвое озеро». Это мистический нуар про убийство в северном городке, главную роль в котором исполняет Евгений Цыганов.

На какие другие нуары похоже «Мертвое озеро» и почему это не плохо? Почему персонаж Цыганова получился самым слабым в сериале? И как сериал отражает реальные проблемы, существующие в российском обществе?

А еще мы запускаем новую рубрику: в конце выпусков мы будем коротко рассказывать о других новых сериалах, которые рекомендуем посмотреть.