Подкаст «В предыдущих сериях»: «Любовь, смерть и роботы» и сериалы Apple

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В новом выпуске подкаста «В предыдущих сериях» главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают мультипликационную антологию Netflix «Любовь, смерть и роботы» и будущее нового стримингового сервиса и сериалов от Apple. А также отвечают на первое письмо слушателя!

На какую аудиторию рассчитан стриминговый сервис Apple и правда ли, что технологический гигант не собирается конкурировать с Netflix? Почему все обсуждают «Любовь, смерть и роботы», хотя обычно мультипликационные короткометражки смотрит мало людей? Что оскорбительного увидела в этой антологии западная пресса? И почему мы все-таки считаем героя Рики Джервэйса в сериале «Жизнь после смерти» неприятным человеком?

Подкаст также доступен в iTunes для пользователей iOS и в «Яндекс.Музыке», а здесь можно забрать RSS-поток.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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