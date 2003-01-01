Подкаст «Шум и яркость»: Как Тарантино собирает саундтреки

Где находит музыку для своих фильмов режиссер «Криминального чтива» и «Убить Билла»? Чьи песни звучат в трейлере его нового фильма «Однажды в Голливуде»? Что за треки привозил Квентин Тарантино из магазинов подержанного винила по всему миру? И как он приносит славу и деньги музыкантам и звукозаписывающим компаниям? В новом выпуске нашего подкаста о музыке в кино Лев Ганкин говорит о великих песнях, заново открытых режиссером-меломаном.

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Треки, которые звучат в этом эпизоде:

