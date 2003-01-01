Подкаст «В предыдущих сериях»: «Жизнь после смерти» Рики Джервэйса

В новом выпуске подкаста «В предыдущих сериях» главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают новый проект Рики Джервэйса «Жизнь после смерти». Комик сам написал сценарий, поставил его и сыграл в сериале главную роль.

Как у Джервэйса получается совмещать свои циничные шутки с жизнеутверждающим и даже человеколюбивым посылом? Почему у сериала при этом совершенно провальный финал? И чем «Жизнь после смерти» похож на прошлогодний «Шучу» с Джимом Керри?