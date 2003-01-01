Дэнни ДеВито, Колин Фаррелл и Ева Грин о «Дамбо» Тима Бёртона

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В прокат вышел игровой ремейк классического диснеевского мультика о летающем слоненке, снятый бывалым сказочником Тимом Бёртоном. Поговорили с актерами о новом цирковом мире и их любимых мультфильмах.

Новый «Дамбо» — это история о слоненке, который родился не таким, как все, и был разлучен с матерью. Его дом, семейный цирк под руководством героя Дэнни ДеВито, в большой опасности: он поглощен мегаломанским и бездушным парком развлечений (его владельца, темного двойника Уолта Диснея, играет Майкл Китон). Спасти слониху, сказку и веру в настоящую семью предстоит однорукому наезднику (Колин Фаррелл), его смышленым детям и прекрасной акробатке (Ева Грин).

Авторы: Евгений Майский, Виктория Раевская

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