Подкаст «В предыдущих сериях»: «Содержанки» VS хорошие сериалы о сексе

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В новом выпуске подкаста «В предыдущих сериях» главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов говорят о русском сериале «Содержанки», режиссером которого выступил Константин Богомолов.

Почему проект, который подавали как очень откровенный сериал о сексе, в действительности нельзя назвать таковым? Почему так сложно сопереживать его героям? И какие западные сериалы на эту тему лучше стоит посмотреть?

Подкаст также доступен в iTunes для пользователей iOS и в «Яндекс.Музыке», а здесь можно забрать RSS-поток.

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