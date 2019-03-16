Подкаст «В предыдущих сериях»: «Содержанки» VS хорошие сериалы о сексе

В новом выпуске подкаста «В предыдущих сериях» главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов говорят о русском сериале «Содержанки», режиссером которого выступил Константин Богомолов.

Почему проект, который подавали как очень откровенный сериал о сексе, в действительности нельзя назвать таковым? Почему так сложно сопереживать его героям? И какие западные сериалы на эту тему лучше стоит посмотреть?