Видео: Евгений Цыганов о «Мертвом озере», мемах про себя и новом поколении

К выходу нового мистического сериала «Мертвое озеро» поговорили с актером о том, почему ему не надоедает играть следователей, как он относится к шуткам про свое неменяющееся выражение лица и почему считает нужным публично высказываться на важные политические темы.

Автор: Лиза Сурганова