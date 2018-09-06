Видео: Евгений Цыганов о «Мертвом озере», мемах про себя и новом поколении

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К выходу нового мистического сериала «Мертвое озеро» поговорили с актером о том, почему ему не надоедает играть следователей, как он относится к шуткам про свое неменяющееся выражение лица и почему считает нужным публично высказываться на важные политические темы.

Сериал «Мертвое озеро» вышел на онлайн-сервисе ТНТ-PREMIER 14 марта. Евгений Цыганов играет следователя Максима Покровского, который приезжает в небольшой северный город расследовать загадочное убийство девушки, дочери местного бизнесмена. Сериал снят в жанре мистического нуара и напоминает «Вершину озера», «Настоящего детектива», «Мост» и другие. Помимо Цыганова, в «Мертвом озере» сыграли Надежда Михалкова, Александра Ребенок, Павел Табаков и Андрей Смоляков.

Автор: Лиза Сурганова

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