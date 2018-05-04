Подкаст «Шум и яркость»: Как устроена музыка в «Игре престолов»

Мы запускаем новый подкаст «Шум и яркость» о музыке в кино. Его ведущий — музыкальный критик и радиоведущий Лев Ганкин — будет рассказывать о саундтреках к популярным фильмам и артхаусному кино, о шедеврах и провалах, о музыке, которая у всех на слуху, и о той, которая сохранилась только на редких пластинках и пленках.

Как так получилось, что в «Игре престолов» мало песен со словами? Почему композитору Рамину Джавади поставили условие «никаких флейт»? И зачем ему понадобились музыкальные инструменты дудук и диджериду? В первом выпуске подкаста Лев Ганкин говорит о саундтреке сериала с богатой географией.