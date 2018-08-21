Подкаст «В предыдущих сериях»: Что нас ждет в финале «Игры престолов»?

В новом выпуске подкаста «В предыдущих сериях» главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают, что они увидели в первом трейлере восьмого сезона «Игры престолов» и чего в целом ждать от финала сериала.

Кто выйдет на решающую битву за Винтерфелл против Короля Ночи и белых ходоков? Почему съемки этого эпизода стали самыми тяжелыми для команды сериала? Какая судьба ждет Серсею и почему не стоит списывать со счетов Вариса? И, наконец, кто же может взойти на Железный трон?

Внимание: в подкасте встречаются спойлеры к предыдущим сезонам сериала.