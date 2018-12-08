В главной роли: Кристиан Бэйл

От «Мио, мой Мио» до «Американского психопата», Бэтмена и вице-президента США — в новом видеоэссе вспоминаем самые интересные роли актера.

Увы, «Оскар» за роль Дика Чейни во «Власти» Бэйлу не достался, но мы все равно решили вспомнить его карьеру. Как двенадцатилетнему Бэйлу досталась главная роль в фильме Стивена Спилберга «Империя солнца»? Какая роль принесла ему «Оскар»? Что произошло на съемочной площадке четвертого «Терминатора»? И что в последние годы актер думает о своей привычке радикально набирать и терять вес для ролей? Ответы на эти и другие вопросы — в нашем видео.