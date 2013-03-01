Подкаст «В предыдущих сериях»: Сериал «Чудотворцы» о бюрократии на небесах

В очередном выпуске подкаста «В предыдущих сериях» главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов говорят о новом сериале «Чудотворцы», в котором Стив Бушеми играет бога-самодура, управляющего огромной небесной корпорацией, а Дэниэл Рэдклифф — ангела, работающего в отделе ответа на молитвы.

Как этот сериал отвечает на вечный вопрос о невмешательстве высших сил в трагедии и о неуслышанных молитвах? Чем он не похож на обычный ситком? И почему не стоит воспринимать его как оскорбление чувств верующих, а скорее как пародию на корпоративную культуру и мир медиа?