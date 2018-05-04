Подкаст «В предыдущих сериях»: Сериал «Жизни матрешки» или Russian Doll

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В новом выпуске подкаста «В предыдущих сериях» главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов говорят о том, почему Netflix закрыл сериалы «Каратель» и «Джессика Джонс», а также подробно обсуждают сериал «Жизни матрешки», вышедший в начале февраля на том же стриминговом сервисе.

По сюжету героиня сериала Надя Вулвоков (Наташа Лионн) умирает прямо в день своего рождения, но внезапно оказывается снова на праздничной вечеринке, а потом еще раз и еще раз. Почему это не просто сериал о временной петле и как он связан с психотерапией? Почему героине исполняется именно 36 лет и какой смерти больше всего боятся жители Нью-Йорка?

Подкаст также доступен в iTunes для пользователей iOS и в «Яндекс.Музыке», а здесь можно забрать RSS-поток.

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