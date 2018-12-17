Видео: Юрий Быков о «Заводе», нелюбви к наградам и отношениях с индустрией

К выходу своего нового фильма режиссер рассказал, почему в «Заводе» больше надежды, чем в его предыдущих картинах, зачем он избавился от всех своих наград, за что его не любят в киноиндустрии и почему он не готов снимать кино на деньги зрителей.

Фильм «Завод» вышел на экраны 7 февраля. По сюжету рабочие в провинциальном городе берут в заложники владельца завода, который хочет его обанкротить и лишить их работы. В фильме сыграли Денис Шведов, Андрей Смоляков, Владислав Абашин и Иван Янковский. Картина была впервые представлена зрителям на фестивале в Торонто осенью прошлого года (читайте здесь отзывы западной прессы).