Подкаст «В предыдущих сериях»: Сериалы «Ты» и «Половое воспитание»

В новом выпуске подкаста «В предыдущих сериях» главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов говорят о самых интересных новинках января. Как сериал «Ты» о начитанном молодом человеке, одержимом не менее начитанной девушкой, стал одним из самых обсуждаемых триллеров зимы? И почему другой хит Netflix «Половое воспитание» рассказывает не столько о сексуальной жизни, сколько о важных психологических проблемах подростков?