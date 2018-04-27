Подкаст «В предыдущих сериях»: Сериалы «Ты» и «Половое воспитание»

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В новом выпуске подкаста «В предыдущих сериях» главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов говорят о самых интересных новинках января. Как сериал «Ты» о начитанном молодом человеке, одержимом не менее начитанной девушкой, стал одним из самых обсуждаемых триллеров зимы? И почему другой хит Netflix «Половое воспитание» рассказывает не столько о сексуальной жизни, сколько о важных психологических проблемах подростков?

Подкаст также доступен в iTunes для пользователей iOs и в Яндекс.Музыке.

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