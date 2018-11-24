В главной роли: Вигго Мортенсен

СегодняОбсудить0

К выходу в прокат «Зеленой книги» вспоминаем в новом видео лучшие и главные роли владыки Арнора и Гондора.

Его герои говорили на английском, испанском, датском, французском, арабском и русском языках. Испанист, поэт, полиглот, мастер слова и клинка — Вигго Мортенсен с годами становится только лучше, придирчиво выбирая фильмы, в которых играет. Тем интереснее проследить его траекторию в кино: от лихих девяностых до «Властелина колец» и от «Властелина колец» до фильмов Кроненберга и номинаций на Оскар.

Авторы: Дмитрий Барченков, Анастасия Усанова

Смотрите также

Вигго Мортенсен: «„Зеленая книга“ делает людей счастливыми»

22 января

В главной роли: Роберт Дауни-младший

24 ноября 2018

Все без ума от Вигго: «Зеленая книга» Питера Фаррелли

15 сентября 2018

Как снимают братья Коэн

14 ноября 2018

Главное сегодня

В главной роли: Вигго Мортенсен

Сегодня

Зависимое кино: 14 образов наркоманов на экране

Сегодня

Юный поклонник «Друзей» принял Мэтта ЛеБлана за отца Джоуи

Сегодня

Netflix начал работу над сериалом «Обитель зла»

Сегодня

Режиссер «Зеленой книги»: «Я не планировал фильм о том, что расизм — зло»

Вчера

«Оскар-2019»: Номинации — сюрпризы и цифры

23 января

Премьеры недели: Красивый мальчик, «Зеленая книга» и море соблазна

Вчера
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании