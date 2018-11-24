В главной роли: Вигго Мортенсен

К выходу в прокат «Зеленой книги» вспоминаем в новом видео лучшие и главные роли владыки Арнора и Гондора.

Его герои говорили на английском, испанском, датском, французском, арабском и русском языках. Испанист, поэт, полиглот, мастер слова и клинка — Вигго Мортенсен с годами становится только лучше, придирчиво выбирая фильмы, в которых играет. Тем интереснее проследить его траекторию в кино: от лихих девяностых до «Властелина колец» и от «Властелина колец» до фильмов Кроненберга и номинаций на Оскар.