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Создатели фильма «Мэри Поппинс возвращается» — о многогранности образа

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Каково это — снимать новое кино про легендарную няню? На вопросы об обновленной Мэри Поппинс отвечают режиссер Роб Маршалл и сыгравшие в фильме Эмили Блант, Бен Уишоу, Эмили Мортимер и Лин-Мануэль Миранда.

Авторы фильма «Мэри Поппинс возвращается» решили не снимать ремейк классической музыкальной фантазии «Мэри Поппинс» c Джули Эндрюс в главной роли, а придумать свое продолжение истории. В результате спустя пару десятков лет после событий оригинальной ленты ветер перемен приносит няню на порог дома уже выросших бывших воспитанников. Вдовец Майкл растит троих детей, его сестра Джейн помогает ему после смерти его жены.

Авторы: Евгений Майский, Виктория Раевская

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