Киану Ривз может сняться в «Вечных» студии Marvel

Как сообщает MCU Cosmic, Киану Ривз ведет переговоры со студией Marvel и планирует принять участие в съемках экранизации комиксов «Вечные». Согласно источникам, сделка еще далека от завершения, но продюсеры хотят видеть актера в фильме.

В случае достижения соглашения Ривз появится на экране вместе с Анджелиной Джоли, Ричардом Мэдденом, Кумэйлом Нанджиани и Ма Дон-сок. Джоли исполнит роль могущественной Серси, а Мэдден сыграет благородного Икара. Роли остальных актеров не раскрываются.

Режиссерское кресло проекта занимает Хлоя Чжао. Мэттью Фирпо и Райан Фирпо написали сценарий картины.

Сюжет фильма не раскрывается. По комиксам Вечные — раса суперлюдей, многие века живущие параллельно с обычными людьми. Ответвление привычного эволюционного процесса, они появились на свет 5 миллионов лет назад в результате генетических экспериментов могущественных целестиалов и разделились на два вида — благородных Вечных и монструозных Девиантов.

Долгое время между Вечными и Девиантами шла жестокая война, но со временем конфликт утих, а суперлюди отошли на задний план, став кем-то вроде богов для обычных людей, заполонивших планету. На протяжении тысячелетий они влияли на развитие человеческой цивилизации.

Вечные обладают невероятными суперспособностями. Практически бессмертные, многие представители расы наделены огромной силой и выносливостью, способны летать, читать мысли, создавать силовые поля и многое другое.

В ближайшее время Ривз приступит к съемкам в фантастической комедии «Билл и Тед», продолжении «Невероятных приключений Билла и Теда».

Источник: MCU Cosmic