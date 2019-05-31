Элтон Джон раскритиковал цензуру «Рокетмена» в России

Элтон Джон, о жизни и карьере которого рассказывает фильм «Рокетмен», прокомментировал ситуацию с удалением некоторых сцен из картины для российского проката. Вместе с создателями ленты он выступил с официальным заявлением, где осудил действия российского прокатчика.

«Мы осуждаем решение угодить местным законам и подвергнуть цензуре „Рокетмена“ для российского проката. О это до сегодняшнего дня мы не знали, — говорится в заявлении. — Студия Paramount стала нашим смелым партнером и позволила создать фильм, который по-настоящему показывает экстраординарную жизнь Элтона. Местный прокатчик удалил определенные сцены, лишив зрителя возможности увидеть фильм таким, каким он задумывался. Это грустное напоминание о том, в каком разделенном мире мы по-прежнему живем и как жестко он может не принимать любовь двух людей».

«Мы верим в наведение мостов и открытый диалог и продолжим работать над разрушением барьеров, пока ко всем людям во всем мире не будут прислушиваться одинаково».

После московской премьеры «Рокетмена» выяснилось, что в русской версии картины было вырезано несколько сцен. В частности, исчезла сцена, где Элтон Джон застает своего менеджера с другим мужчиной, а также эпизод секса Джон и менеджера. Под сокращение также попали моменты употребления наркотиков и алкоголя. Изменен также финальный титр: в оригинале говорится, что музыкант нашел свою любовь, удачно женился и воспитывает детей — в российской версии он удален. При этом обрезанная версия все равно вышла со строгим возрастным рейтингом 18+.

Исполнитель главной роли Тэрон Эджертон опубликовал в Instagram собственно заявление касательно случившегося.

«Я удручен, что было принято решение подвергнуть наш фильм цензуре для российского рынка, — написал актер. — Еще больше меня разочаровало, что я узнал об этом из вторых рук в день выхода картины в прокат. Я никоим образом не одобряю это решение и разочарован, что мне об этом не сообщили и не дали возможность отстоять фильм. Любовь — это любовь. Без компромиссов».

По словам представителя прокатной компании, изменения в фильм были внесены для соответствия картины российскому законодательству. В остальном компания «Централ Партнершип» отказалась от комментариев. В Министерстве культуры, в свою очередь, отметили, что не давали рекомендаций по поводу удаления сцен из фильма. «Это исключительно решение компании-прокатчика ленты», — заявили в пресс-службе Минкульта.

Источник: EW