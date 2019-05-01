Роберт Паттинсон исполнит главную роль в «Бэтмене» Мэтта Ривза

Студия Warner и Роберт Паттинсон достигли соглашения: актер исполнит роль Брюса Уэйна в «Бэтмене» режиссера Мэтта Ривза. Другим кандидатом на роль был Николас Холт, но в итоге постановщик и студия остановили свой выбор на Паттинсоне.

Сюжет «Бэтмена» не раскрывается. Известно лишь, что Ривз планирует задействовать в фильме сразу несколько классических злодеев Темного рыцаря, а главный герой будет ближе к своим детективным корням.

При этом сам Бэтмен будет значительно моложе предыдущей версии в исполнении Бена Аффлека. Фильм Ривза расскажет о Темном рыцаре на заре карьеры борца с преступностью, но не будет пересказом происхождения героя.

По словам Ривза, «Бэтмен» — это не окончательное название, и в будущем оно может измениться.

Ожидается, что съемки «Бэтмена» стартуют в конце 2019 — начале 2020 года.

В 2019 году зрители смогут увидеть Паттинсона в исторической драме «Король» и в новой картине Роберта Эггерса «Маяк», о которой КиноПоиск рассказывал здесь. В ближайшем будущем актер приступит к съемкам в экшен-триллере Кристофера Нолана «Принцип».

Источник: Deadline