9 лучших трейлеров недели: Последняя кровь Рэмбо, адская кухня и Болотная Тварь

«Адская кухня»

Экранизация сурового комикса о женах, чьи мужья-рэкетиры оказались за решеткой. Женщины не намерены молча ждать, пока мужчины выйдут на свободу и берутся лично проконтролировать бизнес. В скором времени дело начинает идти в гору, и выясняется, что они не хуже мужей способны ломать ноги и угрожать владельцам небольших магазинчиков.

«Болотная Тварь»

Еще одна экранизация комиксов, но сериал иного толка. Тут все дело в страшной болезни, которая превращает мертвецов в растительных зомби. Разобраться с проблемой поможет зеленая и мускулистая Болотная Тварь, призванная наладить баланс в природе. Вместе с остальным миром сериал смогут эксклюзивно смотреть и зрители КиноПоиска.

«Вперед»

Новый мультфильм Pixar — это уже само по себе событие, а не сиквел прошлого проекта — событие вдвойне. На этот раз студия взялась за фэнтези, представив знакомых существ в обыденной обстановке американского пригорода. Хищные единороги, пожирающие мусор, — окончательная победа.

«Дитя погоды»

Главный облачный рисовальщик Макото Синкай продолжает в своем стиле: отношения парня и девушки на фоне необъятных небес. Герой приезжает в Токио и застает питерскую погоду, серость и бесконечные дожди, но вскоре знакомится с девушкой, которая способна разгонять тучи и останавливать дождь. Автор, видимо, решил не ходить кругами и сделал тему погоды и неба центральной, чтобы довести до совершенства свою технику изображения облаков.

«Зверь»

Новый криминальный триллер из Южной Кореи, которые в этой стране, видимо, переведутся не скоро. Два детектива из разных полицейских участков расследуют шокирующее убийство молодой женщины. Методы у стражей порядка разные, да и отношения друг с другом не самые лучшие, но единственный способ докопаться до правды — объединить усилия. Фильм заявлен как вольный ремейк триллера «Набережная Орфевр, 36» Оливье Маршаля.

«Маленькое красное платье»

Новый режиссерский проект Питера Стриклэнда — хоррор о платье, которое приносит свои владельцам сплошные неприятности. Оно словно проклято, а в его ткани вплетены нити с призраком. Подробнее о картине КиноПоиск рассказывал с кинофестиваля в Торонто.

«Рэмбо 5: Последняя кровь»

Рэмбо вновь выходит на тропу войны. Правда, здесь он меньше похож на прямоходящую гору мускулов и больше смахивает на уставшего от всего ветерана. Это не мешает ему жестоко и смачно расправляться с врагами. А за этим, собственно, мы и смотрим фильмы о Рэмбо.

«Темный кристалл: Эпоха сопротивления»

В наше время кукольный фэнтези-сериал выглядит как минимум странно. Но создатели приквела «Темного кристалла» решили при поддержке Netflix рискнуть. Получилось, если судить по трейлеру, неплохо. Все это как минимум очень и очень красиво.

«Щегол»

Экранизация романа Донны Тартт, которому уже прочат все номинации на премию «Оскар». Но поклонники книги относятся к адаптации с подозрением: слишком уже многим создателям фильма пришлось бы пожертвовать, чтобы уместить историю в два часа. Но в итоге может действительно получиться шедевр.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.