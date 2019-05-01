Новая комедия с Адамом Сэндлером и еще 13 новостей дня

Адам Сэндлер снимется в комедии «Хеллоуин Хабби»

Действие развернется в Ночь всех святых в городе Салеме. Непритязательный работник закусочной Хабби (Сэндлер), известный в роли местного идиота, оказывается втянутым в расследование убийства. Теперь у него появился шанс спасти Хеллоуин и доказать, что он не так глуп, как принято считать. Стивен Брилл поставит картину.

Источник: The Observer

Кэри Элвис получил роль в третьем сезоне сериала «Удивительная миссис Мейзел»

Проект рассказывает о приличной домохозяйке и примерной жене из 1950-х, которая обнаружила у себя дар к стендапу. К вящему ужасу родных, она начинает строить карьеру комика и хочет доказать всем, что женщина может быть смешной. Кого сыграет в третьем сезоне Элвис, не уточняется. Вместе с ним к актерскому составу сериала присоединилась Стефани Хсю.

Источник: Variety

Джина Родригез исполнит главную роль в триллере «Неспящие»

Актриса сыграет бывшего солдата Джилл с непростым прошлым, дочь которой — ключ к спасению человечества. Странное событие уничтожило технику по всему миру и лишило людей возможности спать. Пока цивилизация находится на грани краха, Джилл должна доставить дочку в назначенное место и по пути попытаться не сойти с ума.

Источник: Deadline

Start Media приобрела права на экранизацию «Трилогии Бартимеуса»

Книги Джонатана Страуда рассказывают об Англии, помещенной в некую сказочную, магическую реальность, где волшебники управляют миром посредством духов, а магия является привычным элементом жизни. Один из ключевых персонажей трилогии — джинн Бартимеус. На данный момент неизвестно, в каком формате будут экранизированы романы.

Источник: Deadline

Сухата Дэй поставит драму «Определение, пожалуйста»

Картина рассказывает о чемпионе конкурса правописания, который возвращается домой, чтобы заботиться о больной матери, и должен наладить отношения с братом. Сценарий картины, написанный лично Дэй, частично основан на отношениях режиссера с собственной семьей.

Источник: Deadline

Моника Поттер, Брук Эллиот и Хезер Хэдли снимутся в сериале Netflix «Милые магнолии»

10-серийная экранизация цикла романов Шеррил Вудс. Сюжет проекта вращается вокруг трех женщин, живущих в городке Серените, штат Южная Каролина. Подруги детства, они делят между собой все печали и радости.

Источник: Deadline

Фото со съемок «Мстители: Финал»

На новых фото Капитан Марвел (Бри Ларсон) показана в декорациях, очень напоминающих планету Ворвир, где по сюжету хранится Камень души. В «Финале» туда отправились Черная Вдова и Соколиный Глаз, но, быть может, режиссеры рассматривали и другой вариант развития событий.

Джессика Браун получила роль в сериале «Дивный новый мир»

Действие проекта, основанного на одноименном романе Олдоса Хаксли, разворачивается в Лондоне далекого будущего, где потребление возведено в культ, а символом потребительского бога выступает Генри Форд. Человечество разбито на касты, а все проблемы решаются с помощью безвредного наркотика — сомы. Однажды двое обитателей оказываются за пределами Лондона и попадают в самый центр кровопролитного восстания. Олден Эренрайк исполнит в сериале главную роль.

Источник: Deadline

Hulu заказал производство сериала «Обычные люди»

Главные герои 12-серийной экранизации романа Салли Руни — Мэриэнн и Коннелл, девушка и парень из Ирландии. Всю жизнь они учились бок о бок, но почти не замечали друг друга. Он был популярным и открытым, пока она держалась в стороне и почти ни с кем не общалась. Однажды они случайно знакомятся и вот уже вместе отправляются в колледж Дублина, где их социальное положение меняется на противоположное.

Источник: Deadline

Брэндон Фрейзер и Том Уэллинг снимутся в сериале «Профессионалы»

Уэллинг сыграет офицера контрразведки Винсента Корбо, к которому за помощью обращается миллиардер-футурист Питер Суонн (Фрейзер). Они хотят разобраться, кто уничтожил их дорогостоящий медицинский спутник. Корбо собирает команду профессионалов и начинает расследование. 10-серийный проект выйдет на скандинавском стрим-сервисе Viaplay и частично основан на боевике 2011 года «Солдаты удачи».

Источник: Deadline

Cartoon Network выпустит полнометражную версию мультсериала «Вся правда о медведях»

Сериал рассказывал о трех братьях-медведях — Гризли, Панде и Белом, отчаянно желающих стать обычными членами общества. Они смотрят телевизор, прозябают в интернете, ленятся и ссорятся как обычные люди, но некоторые детали человеческого поведения от них все равно ускользают. О сюжете фильма ничего не известно. Канал планирует выпустить его в 2020 году. Также в работе находится некий спин-офф мультсериала, но подробности отсутствуют.

Источник: Deadline

Маттиас Шонартс получил роль в экранизации комикса «Старая гвардия»

Комикс рассказывает о группе воинов из разных эпох, по неизвестным причинам ставших бессмертными. На протяжении веков они сражаются бок о бок под командованием Энди (Шарлиз Терон), когда-то известной под именем Андромаха из Скифии. Марван Кензари сыграет бывшего воина-мавра. Джина Принс-Байтвуд поставит картину. Какая роль досталась Шонартсу, не уточняется. Вместе с ним к актерскому составу картины присоединился Лука Маринелли. Джина Принс-Байтвуд поставит картину.

Источник: THR

Ла Ла Энтони снимется в продолжении сериала «Беверли-Хиллз 90210»

Актриса сыграет жену героя Брайана Остина Грина. Звезды оригинального сериала 1990-х сыграют повзрослевшие версии своих персонажей, которые не виделись 19 лет после окончания оригинального сериала. Снова встретиться их заставляет идея одного из них — устроить перезапуск «Беверли-Хиллз 90210». Только запустить новую версию будет не так просто.

Источник: Deadline

Анайрин Барнард, Томас М. Райт и Таллула Роуз Хэддон снимутся в сериале Barkskins

Действие проекта развернется в 1600-е на территории Новой Франции, в Северной Америке. Именно здесь собирается разношерстная компания из людей, оставивших Европу в надежде создать для себя новую жизнь. Но в Новом Свете их ждут те же человеческие проблемы, многие из которых могут закончиться кровопролитием. Сериал выпустит канал National Geographic. Сюжет основан на одноименном бестселлере Энни Пру.

Источник: Deadline

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