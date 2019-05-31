Сталин, Элтон и Сергей: Что недавно подверглось цензуре в российском прокате

После московской премьеры «Рокетмена» стало известно, что прокатчик вырезал из фильма сцену гомосексуального секса, финальный титр о счастливом браке Элтона Джона с Дэвидом Фернишем, а также сократил сцены употребления наркотиков. КиноПоиск пока что не получил ответа на запрос в прокатную компанию «Централ Партнершип», но ее представительница объяснила ТАСС такое решение желанием соответствовать законодательству РФ. Вероятно, речь идет о запрете пропаганды наркотиков и нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Что странно, поскольку рейтинг картины — 18+. Официально прокатчик законодательство не нарушает. Министерство культуры заявило, что не давало никаких рекомендаций об удалении тех или иных сцен, и действия прокатчиков — самоцензура.

Вспоминаем, что еще за последнее время подверглось цензуре в нашем прокате с помощью или без помощи Минкульта.

«Мы не вырезаем ничего, я даже не понимаю, о чем речь идет… Если вы представляете себе министерство культуры как организацию, которая ножницами в пленке что-то вырезает, это очень превратное впечатление. У нас другой функционал и другие задачи», — Владимир Мединский для РИА Новости



На Пасху нельзя



Прокат фильма «По воле Божьей» Франсуа Озона был перенесен на несколько дней. Версия министерства культуры — несвоевременно поданные документы для получения прокатного удостоверения. Версия прокатной компании «A-One» — поступил звонок из Минкульта с рекомендацией выпустить картину «после Пасхи». Министерство эту версию опровергло, но фильм действительно вышел не 25 апреля, в прокатный четверг, а 29-го, в понедельник. Напомним, «По воле Божьей» рассказывает о католическом священнике-педофиле, чьи жертвы заговорили.

Гитлер вместо Сталина



Прокатная компания Megogo Distribution изменила в новом «Хеллбое» небольшой момент. В оригинале Хеллбой общается с Бабой-ягой, и та рассказывает, как пыталась воскресить Иосифа Сталина. В российской версии вместо Сталина в дубляже фигурирует Адольф Гитлер. В копии с субтитрами имя Сталина попросту заглушается, а в титрах остается Гитлер. Прокатчик никак не прокомментировал свое решение. Можно лишь предположить, что после скандала с фильмом «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи, который был снят с нашего проката, а показавший фильм кинотеатр «Пионер» оштрафован, прокатчики не рискуют с именем вождя в зарубежных картинах.

Dostoevsky kaput



Ранее Megogo Distribution похожим образом поступила с экшен-комедией «Телохранитель киллера», сменив страну происхождения злодея в исполнении Гари Олдмана. В оригинале он был президентом Белоруссии, а в локализации оказался из Боснии. Похожей географической самоцензуре подверглась и «Лига справедливости» (прокатчик «Каро-Премьер»), в оригинальной версии которой герои попадают в Россию, а Флэш (Эзра Миллер) приветствует спасенных местных жителей фразой «Достоевский!», путая ее с «До свиданья!». В российской версии действие перенеслось в Польшу, а персонаж произносит «Лех Валенса!».

«Ж» вместо «гей»



Российский офис Universal Pictures изменил национальность одного из персонажей в мультфильме «Тайная жизнь домашних животных 2». В оригинале жестокого директора цирка зовут Сергей, и он разговаривает с ярко выраженным восточноевропейским акцентом. В российской версии директора зовут Серж, а в его речи звучат французские нотки. Гарик Харламов, дублировавший персонажа, рассказал в интервью «Комсомольской правде», что такое решение было придумано прямо во время работы над озвучанием, чтобы передать юмор мультфильма. «Получается, что в той версии он говорит на „рунглише“, а у нас — по-русски с французским колоритом, со всеми „мон ами“ и „же мапель“», — пояснил Харламов.



Долой свидания



И, наконец, российское отделение студии Disney при переводе «Мстители: Финал» решило сгладить намек на гомосексуальность одного из персонажей, которого сыграл режиссер картины Джо Руссо. В начале фильма показана группа поддержки для тех, кто потерял близких после действий Таноса. Один из них рассказывает, что недавно впервые за пять лет сходил на свидание, используя местоимение «с ним». В дубляже упоминание свидания и местоимения исчезло, а вместо этого герой впервые сходил на ужин.

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