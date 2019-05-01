Голливудские студии могут отказаться от работы в Джорджии из-за закона об абортах

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Стрим-сервис Netflix, студии Disney и Sony, медиаконгломерат WarnerMedia, каналы CBS, Showtime, NBCUniversal, AMC Networks и STX пригрозили прекратить съемочные работы на территории штата Джорджия, если там будет принят закон о запрете абортов. Компании считают, что законодательство помешает дальше нормально сотрудничать с местными властями.

Губернатор Джорджии республиканец Брайан Кэмп 7 мая подписал так называемый «закон сердцебиения», который запрещает прерывать беременность после шести недель, если врач сможет расслышать сердцебиение плода. Закон должен вступить в силу 1 января 2020 года.

Джорджия — популярное место для съемок, потому что местные власти предоставляют студиям очень удобную систему налоговых скидок. Disney выстроила в Атланте, столице Джорджии, собственную студию, где проходят съемки практически всех фильмов Marvel и других крупных проектов. В Джорджии также регулярно снимаются сериалы и независимое кино.

Таким образом, отношения Джорджии и Голливуда были двусторонними: первые получали приток рабочих мест и денег, а вторые — приличные налоговые поблажки, позволявшие снимать без лишних трат. По данным MPAA, кино- и телеиндустрия дает более 92 000 рабочих мест в штате. Только в 2018 году здесь было снято 455 фильмов и эпизодов сериалов. Закон рискует нарушить баланс. Эксперты предсказывают, что в случае отказа от работы в штате серьезные траты понесут и те, и другие.

На данный момент невозможно сказать, к чему в итоге приведет конфликт. Джордия может отказаться от законопроекта, и все останется как прежде. В противном случае студиям придется потратиться на перенос производства в другое место. Хотя некоторые компании предложили еще один вариант: они продолжат работать в Джорджии, но часть доходов будет пущена на финансирование Planned Parenthood — некоммерческой организации, которая предоставляет услуги по охране репродуктивного здоровья.

Студии в любом случае не хотят действовать скоропостижно и ждут, прислушаются ли к ним власти Джорджии.

Источник: Deadline

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