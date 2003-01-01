Мэттью Вон рассказал о несостоявшемся продолжении «Люди Икс: Первый класс»

В беседе с ComingSoon режиссер Мэттью Вон рассказал о своих несбывшихся планах насчет франшизы «Люди Икс». В 2010-е, когда студия Fox могла потерять права на мутантов, Вон снял фильм «Люди Икс: Первый класс» с молодыми актерами в знакомых ролях, вдохнувшими в историю новую жизнь. Постановщик планировал сделать собственную трилогию, но продюсеры решили сделать по-своему и передали бразды правления обратно Брайану Сингеру.

Вон рассчитывал, что продолжение «Первого класса» расскажет о жизни Росомахи в 1970-е, после чего история должна была получить развитие с «Днями минувшего будущего». Студии, в свою очередь, показалось, что первым делом надо выпустить картину с путешествием во времени.

«Когда я закончил сценарий „Дней минувшего будущего“, я посмотрел на него и подумал: „Было бы действительно прикольно взять на роль молодого Росомахи Тома Харди или кого-то другого, а потом свести все вместе в конце“, — говорит Вон. — В Fox почитали „Дни минувшего будущего“, и такие: „О, это слишком хорошо! Мы должны это сделать прямо сейчас!“ И я сказал: „Ну а дальше вы что будете делать? Поверьте, дальше идти будет некуда“. Они потом сделали „Апокалипсис“… Если поменять местами, то было бы лучше. У Голливуда просто нет ощущения ритма. Продюсеры несутся на скорости в 100 миль в час, уставившись в зеркало заднего вида, и не понимают, почему разбиваются».

«Дни минувшего будущего» Сингера, вышедшие после «Первого класса», нашли отклик у зрителя: фильм собрал в мировом 747 млн долларов и приличные оценки критиков (90% на Rotten Tomatoes). За ним последовал «Апокалипсис», который был принят уже не так доброжелательно. Касса картины составила лишь 543 млн долларов, а критики ругали ее за безжизненный сюжет и скучного злодея (47% «свежести» на Rotten Tomatoes).

Франшиза «Люди Икс» завершится фильмом «Темный Феникс», который увидит свет 6 июня. После этого мутанты должны получить новую жизнь уже в киновселенной Marvel.

Источник: ComingSoon