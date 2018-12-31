«Терминатор: Темные судьбы» продолжит историю Джона Коннора

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Для будущего спасителя человечества Джона Коннора не нашлось места в первом тизере фильма «Терминатор: Темные судьбы». Но продюсер Джеймс Кэмерон спешит заверить фанатов: картина продолжит историю Джона, даже если не напрямую.

«Мне кажется, лучше всегда думать о фильме „Терминатор: Темные судьбы“ как о прямом продолжении „Терминатора 2“, третьем фильме серии, если хотите, — говорит Кэмерон. — Мы продолжим историю Джона с историей Сары, и T-800 вернется. Другой T-800, который по сравнению с тем, что вы видели до этого, сыграет в этой истории совершенно другую роль».

Кэмерон не раскрывает все карты и не отвечает точно, появится ли Джон Коннор в новом фильме. При этом он неоднократно повторял, что «Темные судьбы» проигнорируют события всех частей после «Судного дня», а значит, и история должна коснуться Джона, который является неотъемлемой и важной частью франшизы.

Действие нового фильма разворачивается спустя много лет после событий «Терминатора 2». Сара Коннор (Линда Хэмилтон) превратилась в настоящую охотницу за терминаторами и теперь занимается уничтожением роботов-убийц из будущего. Она считала, что главное — это не дать им добраться до Джона, но теперь появилась Дани Рамос (Наталия Рейс), от выживания которой также зависит судьба человечества. Вместе с ней в бой вступает и загадочная Грейс (Маккензи Дэвис), смесь человека и машины.

Источник: JoBlo

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