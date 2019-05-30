Постеры «Короля Льва»: В мире животных

Студия Disney опубликовала коллекцию персонажных постеров фильма «Король Лев» — игрового ремейка одноименного мультфильма. На плакатах представлены все основные действующие лица картины — от маленького Симбы и шамана Рафики до деловитого Зазу и жизнерадостного Пумбы.

Все герои выглядят максимально реалистично, и на первый взгляд может показаться, что это просто фотографии из очередного выпуска передачи Animal Planet. На самом деле некоторые фанаты, похоже, не знали, как выглядят реальные прототипы любимых персонажей, и были неприятно шокированы видом кабана-бородавочника Пумбы.

«Мы собираемся просто проигнорировать, насколько **** ужасающе выглядит Пумба? Это что, не фильм для детей?»

«Бро, я просто пытаюсь понять, почему Пумба выглядит так, словно намерен убить меня в подворотне за рестораном».

«Пумба выглядит так, словно пришел прямиком с площадки „Ведьма“».

«Терапевт: Все хорошо, фотореалистичного Пумбы не существует, и он не сможет вам навредить.

Фотореалистичный Пумба».

Но нашлись и те, кто встал на защиту нового Пумбы.

«А как вы, блин, думали, Пумба должен выглядеть? Как Пятачок?»

«Вы все ведете себя так, словно никогда не видели настоящего бородавочника. Прекратите осуждать облик Пумбы на новом постере „Короля Льва“».

«Люди что, не знали, что реалистичные животные не похожи на анимационных? С Пумбой все в порядке».

«Король Лев» — история Симбы, наследника короля Муфасы. Уже в детстве любознательный малыш становится жертвой интриг своего завистливого дяди Шрама, мечтающего о власти. Симба познает горе утраты, предательство и изгнание, но в конце концов обретает верных друзей и находит любимую. Закаленный испытаниями, он в нелегкой борьбе отвоевывает свое законное место в круге жизни, осознав, что значит быть настоящим королем.

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