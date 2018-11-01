Завершились съемки первого сезона сериала «Ведьмак»

Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт объявила в Instagram об окончании основного съемного процесса первого сезона. «Завершились съемки первого сезона! Чрезвычайно взволнована, горда и вымотана», — написала сценаристка.

Исполнитель главной роли Генри Кавилл также отметил окончание работы над проектом.

«Первый сезон „Ведьмака“ наконец подошел к концу, — написал актер под фото, где с него снимают грим Геральта. — И, несмотря на мое лицо, это было невероятное путешествие. Съемочная группа и актеры работали неустанно, все помогали, выкладывались по полной на площадке, и я ими всеми невероятно горжусь. К слову о моей команде. Джеки, Алва и Леа — выдающиеся профессионалы, которые работали колоссальное количество часов, чтобы оживить ведьмака. На всем протяжении съемок они постоянно улучшали, поправляли и меняли Геральта. Спасибо, дамы, что сделали столь хорошим это путешествие. Все эти ранние подъемы того стоили!»

Цикл романов в жанре темного фэнтези, «Ведьмак» рассказывает о мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И, когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Главным героем серии выступает ведьмак Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

«Ведьмак» станет доступен подписчикам стрим-сервиса Netflix в конце 2019 года, вероятно, в декабре.

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