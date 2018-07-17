Режиссер «Нового Человека-паука» может поставить игровой ремейк «Белоснежки»

Студия Disney предлагает Марку Уэббу («500 дней лета») занять режиссерское кресло «Белоснежки» — игрового ремейка одноименного мультфильма 1937 года. Сделка не завершена, и пока идут переговоры с постановщиком, но источники уверяют, что Уэбб считается главным кандидатом на этот пост.

Эрин Крессида Уилсон («Девушка в поезде») напишет сценарий новой версии, а Бендж Пасек и Джастин Пол придумают для ремейка новые песни.

«Белоснежка и семь гномов» — экранизация сказки братьев Гримм, история прекрасной девушки, которую зависть и козни злой королевы заставляют сбежать в лес. Там она начинает жить в компании гномов, пока не встречает прекрасного принца.

Первый полнометражный анимационный проект Disney, «Белоснежка» стала самым кассовым звуковым фильмом своего времени, заработав в прокате 8 млн долларов. С поправками на инфляцию эта сумма сейчас составляет 943 млн долларов.

Сейчас студия Disney активно занимается переделыванием собственной классики. В 2019 году уже вышли новые версии мультфильмов «Дамбо» и «Аладдин», а в будущем свет увидят ремейки «Короля Льва», «Мулан» и «Леди и Бродяги».

Источник: Variety