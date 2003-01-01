Финальный твист «Игры престолов» предложил сам Джордж Р. Р. Мартин

Айзек Хемпстед-Райт, исполнитель роли Брана Старка, в интервью Making Game of Thrones рассказал, что идея для финального сюжетного поворота поступила лично от Джорджа Р. Р. Мартина. По словам актера, писатель раскрыл Дэвиду Бениоффу и Д. Б. Уайссу два ключевых момента из истории его персонажа.

«Дэвид и Дэн рассказали мне, что Джордж Р. Р. Мартин запланировал два момента для истории Брана — происхождение Ходора и то, что он станет королем, — говорит Хемпстед-Райт. — Так что довольно круто стать частью видения Джорджа. Приятный способ все подвязать».

Бран Старк, также известный как Бран Сломленный, стараниями Тириона в финале «Игры престолов» стал правителем Шести Королевств. Некоторых фанатов сериала не устроил подобный поворот: они хотели видеть на троне Джона Сноу или самого Тириона. На самом деле весь восьмой сезон вызвал в сети настолько острую реакцию, что появилась онлайн-петиция, требующая от HBO полностью его переснять. Она собрала уже 1,6 млн подписей.

В 2013 году, когда сериал начал постепенно обгонять книги, Бениофф и Уайсс встретились с Мартином и обсудили с ним несколько будущих моментов из «Песни Льда и Пламени». По словам шоураннеров, тогда писатель раскрыл им три «охренеть»-момента: смерть Ширен Баратеон, происхождение имени Ходора и третий, «из самого финала». Они не рассказали, что это за момент, но, если учесть слова Хемпстед-Райта, то речь могла идти о коронации Брана.

Все восемь сезонов «Игры престолов» доступны зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска по подписке «КиноПоиск + Амедиатека». На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает короткую справку о персонажах.

Источник: Making Game of Thrones