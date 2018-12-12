Трейлер мультфильма «Вперед»: Pixar в поисках магии

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«Вперед» — новый мультфильм студии Piхar,  рассказывающий о мире, который когда-то выглядел как типичное фэнтези-королевство. Там тролли сидели под мостами, в ожидании путников, драконы копили сокровища в пещерах, гномы добывали золото в горах, а всякие дриады танцевали в лесах. Но постепенно магия ушла из мира и вместо нее пришла Цивилизация.

Теперь все волшебные существа, от эльфов до спрайтов и кентавров с русалками, живут обычной жизнью и занимаются самыми обычными делами. Но двух братьев-эльфов не устраивает скучная жизнь в пригороде, и они отправляются в опасное путешествие, чтобы отыскать последние следы магии.

Главные роли в мультфильме озвучили Крис Пратт и Том Холланд. Вместе с ними свои голоса проекту подарили Джулия Луис-Дрейфус и Октавия Спенсер. Дэн Скэнлон, работавший над «Университетом монстров», поставил проект.

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