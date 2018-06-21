Из российской версии «Рокетмена» вырезали гомосексуальную сцену

Несмотря на то, что Элтон Джон лично настаивал на сценах секса и наркотиков в своем байопике «Рокетмен», в российском прокате пожелания музыканта учтены не до конца. Из нашей версии исчезла сцена гомосексуального секса между Джоном (Тэрон Эджертон) и одним из персонажей. Сама линия их любовных отношений сохранена, поскольку имеет важное сюжетное значение, однако прокатчики ее несколько «облегчили».

Также в картине были сокращены сцены многочисленного употребления наркотиков и алкоголя, от зависимости к которым Элтон Джон лечился в реабилитационной клинике. Прокатный рейтинг «Рокетмена», тем не менее, все равно сохранился 18+.

Версия фильма с вырезанными сценами была показана на московской премьере картины. КиноПоиск запросил комментарий у прокатной компании «Централ Партнершип», отвечающей за релиз «Рокетмена» в России. Новость будет дополняться.

Напомним, байопик Элтона Джона впервые показали на Каннском кинофестивале, где его встретили овациями. Мы рассказывали о фильме в фестивальном обзоре.

Другой музыкальный байопик авторства Декстера Флетчера — «Богемская рапсодия» — также подвергался цензуре, но в Китае. По данным зарубежных СМИ, из байопика удалили все сцены, так или иначе упоминающие гомосексуальность певца, а также эпизоды с употреблением наркотиков. В России лента вышла без этих «купюр».

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