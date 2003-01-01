Тизер-трейлер боевика «Рэмбо 5: Последняя кровь»: И смерть следует за ним

Сильвестр Сталлоне вновь берется за лук и стрелы, и вот уже «идеальная машина для убийства» Джон Рэмбо включает на полную режим партизанской войны. Очередную порцию врагов, которые не хотят оставить ветерана в покое, ждет коллекция новых смертоносных ловушек.

«Рэмбо 5: Последняя кровь» — история Джона Рэмбо, окончательно уставшего от кровопролития. Он мечтает забыть демонов прошлого и жить спокойной жизнью, работать руками на ранчо в Аризоне, заботиться о животных. Последнее, о чем он хочет думать, — это война. Все идет мирно, пока неизвестные не похищают знакомую девушку. Рэмбо ничего не остается, кроме как вновь взяться за оружие и выйти против одного из самых могущественных наркокартелей Мексики.

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