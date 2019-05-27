Арнольд Шварценеггер читает рэп и еще 15 новостей дня

Джейк Джонсон получил роль в сериале «Стамптаун»

Главная героиня сериала — Декс Парио (Коби Смолдерс), ветеран военной разведки, которая после окончания службы работает частным детективом в Портленде, штат Орегон. За деньги она легко решает чужие проблемы, находит пропавших людей и выслеживает неверных партнеров, но при этом начисто забывает про собственные неприятности. Клиентов, однако, становится все меньше, долги растут, а темное прошлое, где было совершено немало ошибок, готовится вновь дать о себе знать. Джонсон заменит Марка Веббера, который снялся в пилотном эпизоде проекта.

Источник: Deadline

Саша Джерваси поставит биографический фильм о Бое Джордже

Проект расскажет о жизни и карьере британского певца и композитора. Зрители увидят, как обычный мальчик из рабочей ирландской семьи стал суперзвездой, ворвавшись на музыкальный олимп. У проекта пока нет точного названия. Джерваси сам напишет сценарий картины.

Источник: Deadline

Арнольд Шварценеггер зачитал рэп в песне о самом себе

Актер принял участие в записи мотивационной песни австрийского певца Андреаса Габалье «Pump it Up». Габалье записал песню и ролик как дань уважения достижениям Шварценеггера.

Татьяна Лазарева и Михаил Шац озвучили для КиноПоиска сериал «Семейный брак»

Сериал, который будет эксклюзивно доступен подписчикам КиноПоиска, рассказывает о супругах Луизе и Томе. Раз в неделю, перед сеансом семейном терапии, они встречаются в пабе и за бокалами вина и пива обсуждают свою жизнь и способы решения накопившихся проблем. Вместе с «Семейным браком» летом на КиноПоиске станут доступны проекты «Предприятие „Божий дар“», «Болотная Тварь», «Криптон» и «Пенниуорт».

Элла Пернелл снимется в зомби-триллере Зака Снайдера «Армия мертвых»

Действие фильма разворачивается в Лас-Вегасе, где произошло нашествие живых мертвецов. В городе почти не осталось живых, что подталкивает главного героя (Дэйв Батиста) к идее провернуть там крупное ограбление. Он собирает команду наемников и отправляется в одно из самых опасных мест на земле в надежде сорвать куш. Пернелл сыграет дочь персонажа Батисты.

Источник: The Wrap

Автор комиксов DC Том Кинг поможет Аве ДюВерней со сценарием «Новых богов»

Кинг, автор серий «Batman», «Mister Miracle» и «Heroes in Crisis», напишет сценарий экранизации совместно с ДюВерней. Новые боги — могущественная раса, впервые появившаяся на страницах одноименного комикса DC в феврале 1971 года. Их мир, известный как Четвертый мир, состоит из двух основных планет, между которыми идет постоянная война. Новый Генезис — идиллический мир с густыми лесами, голубыми реками и высокими горами, украшенный золотом и светом. Здесь правит Высший отец, а все жители сильны и красивы. Параллельно ему существует мрачный и техногенный Апоколипс, где все подчинено железной воле безжалостного тирана Дарксайда, а воздух наполнен непрекращающимися криками его жертв. Об участии Кинга в проекте в Twitter сообщила сама ДюВерней, которая занимает режиссерское кресло картины.

Карла Гуджино присоединилась к актерскому составу второго сезона «Охоты на Унабомбера»

Продолжение криминальной антологии выйдет с подзаголовком «Одинокий волк» (Lone Wolf) и расскажет о взрыве во время концерта в Сентенниал-Олимпик-парк в 1996 году. Камерон Бриттон исполнит роль охранника Ричарда Джюэлла, который первым обнаружил взрывное устройство, но позже был обвинен как соучастник преступления. Джек Хьюстон сыграет Эрика Рудольфа, реального террориста, подложившего бомбу и позже взорвавшего гей-клуб и две клиники проведения абортов. Гуджино досталась роль Кэти Скраггс — журналистки, которая одной из первых получила информацию, что Джюэлл мог сам заложить бомбу.

Источник: Deadline

Студия Universal экранизирует роман Бренды Элстон «Амари и Ночные братья»

Книга увидит свет только в январе 2021 года, но студия уже купила права на адаптацию. Сюжет не раскрывается. Известно лишь, что действие вращается вокруг темнокожей девушки, которая в ходе некоего путешествия находит в себе невероятные скрытые возможности. Марсаи Мартин спродюсирует проект и планирует исполнить в нем главную роль.

Источник: THR

Второй сезон мультсериала «Крайний космос» выйдет 24 июня

В первом сезоне неудачник Гарри, отбивающий заключение на борту космического ремонтного корабля, встретил странного инопланетного зверька, под милой оболочкой которого скрывается оружие, способное уничтожать планеты. Его появление привело к тому, что Гарри пришлось спасать всю галактику. Сюжет второго сезона не раскрывается, но, судя по всему, зрителей ждет еще больше космических приключений разношерстной компании идиотов. Канал TBS объявил дату релиза и выпустил два трейлера нового сезона.

Памела Адлон получила роль в безымянной комедии Джадда Апатоу

Сюжет проекта, который Апатоу разрабатывает совместно с Питом Дэвидсоном, не раскрывается. Дэвидсон исполнит в фильме одну из главных ролей, а Апатоу поставит картину. В комедии также снимутся Мариса Томей, Бел Паули и Билл Бёрр.

Источник: Deadline

Анна Фрил снимется с Келси Грэммером в фильме «Очаровывая мужские сердца»

Действие картины развернется в 1960-х на фоне борьбы американских женщин за равные права. Фрил исполнит роль Грейс Гордон, которая возвращается в Штаты после продолжительного отсутствия после смерти отца и понимает, что от ее прежней жизни не осталось и следа. Она берется исправить несправедливость при поддержке конгрессмена Уорта (Грэммер). Режиссер и сценарист ленты — Сьюзан ДеРоуз.

Источник: Deadline

Трейлер игры Хидэо Кодзимы «Death Stranding» с Мадсом Миккельсеном и Норманом Ридусом

Ролик впервые демонстрирует игровой процесс. По сюжету на Земле произошел некий катаклизм, за которым последовала череда странных и необъяснимых событий. Человечество на грани исчезновения. Сэм Бриджес должен отправиться в опасное путешествие по территориям, кишащим инопланетными угрозами, чтобы спасти весь мир. Вместе с Миккельсеном и Ридусом в проекте участвовали Гильермо дель Торо, Леа Сейду, Маргарет Куэлли и Николас Виндинг Рефн.

Девин Друид снимется в хоррор-вестерне «Бледная дверь»

В центре сюжета — группа ковбоев, которые вместе с загадочной женщиной вынуждены искать убежище в заброшенном городке. Они пытались ограбить поезд, но в итоге их главаря тяжело ранили, и вся банда была вынуждена бежать. Им нужна помощь, и в центре пустынного города они находят на удивление дружелюбный бордель. Однако вскоре выясняется, что весь город — место обитание ведьм и кровожадных волков. А. Б. Кунц поставит картину по собственному сценарию.

Источник: Deadline

Видео со съемок боевика «Рэмбо 5: Последняя кровь»

Сильвестр Сталлоне опубликовал в Instagram видео со съемок одной из экшен-сцен. «Вот так проходит подготовка к экшен-сцене, — написал актер под роликом. — На данный момент мы под землей, в пещере, где, понятное дело, очень пыльно и тяжело дышать. Зато все по-настоящему».

Канал Sky Italia выпустит сериал о зарождении Рима

10-серийный проект «Ромул» (Romulus) покажет, как впервые появилось поселение, которое в итоге станет сердцем одной из крупнейших империй в человеческой истории. Рождение Рима будет показано глазами троих — Лема, Вира и юной девственницы-весталки Илии. Сериал будет полностью снят на древней латыни. Создатели намерены тщательно воссоздать исторические декорации, а в съемках будет задействовано 700 каскадеров и более тысячи статистов. Маттео Ровере выступает шоураннером проекта.

Источник: THR

Кейли Куоко опубликовала тизер-картинку мультсериала «Харли Квинн»

Анимационный проект сфокусируется на жизни героини, после того как она разорвала отношения с Джокером и теперь пытается самостоятельно стать королевой преступного мира Готэма. Согласно тизеру, мультсериал увидит свет осенью 2019-го.