Премьера на КиноПоиске: Трейлер «Паразитов»

Впервые за 10 лет режиссер Пон Джун-хо снял картину на родном корейском языке и попал точно в цель: на 72-м Каннском кинофестивале «Паразиты» взяли «Золотую пальмовую ветвь», одну из самых престижных кинопремий. Теперь весь мир с нетерпением ждет возможности посмотреть картину, которую чрезвычайно тепло приняли критики и зрители в Каннах.

У семьи Ки-тхэка мрачные перспективы: все четверо безработные. Ситуация меняется, когда старшему сыну, Ки-у, друг рекомендует заменить его на высокооплачиваемой подработке репетитором. Тот с помощью сестры делает фальшивые документы об образовании и приходит в роскошный особняк бизнесмена мистера Пака. Произведя хорошее впечатление, Ки-у узнает о еще одной открытой вакансии, и у него появляется план по трудоустройству сестры.

Подробнее о «Паразитах» КиноПоиск рассказывал здесь.

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