Трейлер «Джона Уика 3» взял главный приз премии Golden Trailer

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В Лос-Анджелесе состоялась 20-я ежегодная церемония вручения премии Golden Trailer Awards, которую вручают за достижения в кино- и телевизионном маркетинге. В этом году победителем вышел «Джон Уик 3»: третий фильм о непобедимом киллере взял призы в категориях «Лучший трейлер», «Лучший трейлер экшен-фильма» и «Лучший трейлер летнего блокбастера».

Фильм ужасов Джордана Пила «Мы» отметили двумя призами — за лучший ролик хоррора и за музыку в трейлере. Первый тизер «Однажды… в Голливуде» обошел «Джокера» и девятый эпизод «Звездных войн».

Список победителей выглядит следующим образом.

Лучший трейлер

Лучший трейлер экшен-фильма

Лучший трейлер анимационного/семейного фильма

Лучший трейлер комедии

Лучший трейлер документального фильма

Лучший трейлер драмы

Лучший трейлер хоррора

Лучший трейлер независимого фильма

Лучший трейлер к триллеру

Лучший трейлер приключенческой/фэнтези-картины

Лучший трейлер летнего блокбастера

Самый необычный трейлер

Лучший тизер

Премия «Золотое руно», также известная как «Лучший трейлер к не самому лучшему фильму»

Лучшая музыка в трейлере

Лучший трейлер видеоигры

  • «Anthem»
  • «Borderlands 3»
  • «Call of Duty: Black Ops 4»
  • «Skyrim Very Special Edition»
  • «The Outer Worlds»

Телевизионные награды:

  • «Энн» — лучший трейлер к анимационному/семейному сериалу
  • «Атланта», второй сезон — лучший трейлер к комедийному сериалу
  • «Игра престолов», восьмой сезон — лучший трейлер к приключенческому/фэнтези-сериалу
  • «Маньяк» — самый необычный трейлер сериала

Полный список лауреатов доступен на сайте премии Golden Trailer Awards

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