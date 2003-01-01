Трейлер «Джона Уика 3» взял главный приз премии Golden Trailer

В Лос-Анджелесе состоялась 20-я ежегодная церемония вручения премии Golden Trailer Awards, которую вручают за достижения в кино- и телевизионном маркетинге. В этом году победителем вышел «Джон Уик 3»: третий фильм о непобедимом киллере взял призы в категориях «Лучший трейлер», «Лучший трейлер экшен-фильма» и «Лучший трейлер летнего блокбастера».
Фильм ужасов Джордана Пила «Мы» отметили двумя призами — за лучший ролик хоррора и за музыку в трейлере. Первый тизер «Однажды… в Голливуде» обошел «Джокера» и девятый эпизод «Звездных войн».
Список победителей выглядит следующим образом.
Лучший трейлер
Лучший трейлер экшен-фильма
Лучший трейлер анимационного/семейного фильма
Лучший трейлер комедии
Лучший трейлер документального фильма
Лучший трейлер драмы
Лучший трейлер хоррора
Лучший трейлер независимого фильма
Лучший трейлер к триллеру
Лучший трейлер приключенческой/фэнтези-картины
Лучший трейлер летнего блокбастера
Самый необычный трейлер
Лучший тизер
Премия «Золотое руно», также известная как «Лучший трейлер к не самому лучшему фильму»
Лучшая музыка в трейлере
Лучший трейлер видеоигры
- «Anthem»
- «Borderlands 3»
- «Call of Duty: Black Ops 4»
- «Skyrim Very Special Edition»
- «The Outer Worlds»
Телевизионные награды:
- «Сорвиголова», третий сезон — лучший трейлер к экшен-сериалу
- «Энн» — лучший трейлер к анимационному/семейному сериалу
- «Атланта», второй сезон — лучший трейлер к комедийному сериалу
- «Подозрения» — лучший трейлер к документальному сериалу
- «Побег из тюрьмы Даннемора» — лучший трейлер к драматическому сериалу
- «Игра престолов», восьмой сезон — лучший трейлер к приключенческому/фэнтези-сериалу
- «Чернобыль» — лучший трейлер к хоррор-сериалу
- «Очень странные дела», третий сезон — лучшая музыка в трейлере сериала
- «Маньяк» — самый необычный трейлер сериала
Полный список лауреатов доступен на сайте премии Golden Trailer Awards