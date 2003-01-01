Трейлер «Джона Уика 3» взял главный приз премии Golden Trailer

В Лос-Анджелесе состоялась 20-я ежегодная церемония вручения премии Golden Trailer Awards, которую вручают за достижения в кино- и телевизионном маркетинге. В этом году победителем вышел «Джон Уик 3»: третий фильм о непобедимом киллере взял призы в категориях «Лучший трейлер», «Лучший трейлер экшен-фильма» и «Лучший трейлер летнего блокбастера».

Фильм ужасов Джордана Пила «Мы» отметили двумя призами — за лучший ролик хоррора и за музыку в трейлере. Первый тизер «Однажды… в Голливуде» обошел «Джокера» и девятый эпизод «Звездных войн».

Список победителей выглядит следующим образом.

Лучший трейлер

Лучший трейлер экшен-фильма

Лучший трейлер анимационного/семейного фильма

Лучший трейлер комедии

Лучший трейлер документального фильма

Лучший трейлер драмы

Лучший трейлер хоррора

Лучший трейлер независимого фильма

Лучший трейлер к триллеру

Лучший трейлер приключенческой/фэнтези-картины

Лучший трейлер летнего блокбастера

Самый необычный трейлер

Лучший тизер

Премия «Золотое руно», также известная как «Лучший трейлер к не самому лучшему фильму»

Лучшая музыка в трейлере

Лучший трейлер видеоигры

«Anthem»

«Borderlands 3»

«Call of Duty: Black Ops 4»

«Skyrim Very Special Edition»

«The Outer Worlds»

Телевизионные награды:

«Сорвиголова», третий сезон — лучший трейлер к экшен-сериалу

«Энн» — лучший трейлер к анимационному/семейному сериалу

«Атланта», второй сезон — лучший трейлер к комедийному сериалу

«Подозрения» — лучший трейлер к документальному сериалу

«Побег из тюрьмы Даннемора» — лучший трейлер к драматическому сериалу

«Игра престолов», восьмой сезон — лучший трейлер к приключенческому/фэнтези-сериалу

«Чернобыль» — лучший трейлер к хоррор-сериалу

«Очень странные дела», третий сезон — лучшая музыка в трейлере сериала

«Маньяк» — самый необычный трейлер сериала

Полный список лауреатов доступен на сайте премии Golden Trailer Awards