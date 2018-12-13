Стартовали съемки сольного фильма о Черной Вдове

В деревне Сёбе, расположенной в районе Суннмёре на западном побережье Норвегии, стартовали съемки фильма студии Marvel «Черная Вдова» — приквела о прошлом героини Скарлетт Йоханссон. Съемки проходят под рабочим названием «Синее байю» (Blue Bayou).

Норвежский блог Out of Dave’s Head обнаружил логотип рабочего названия, где английские буквы стилизованы под кириллицу. Почему съемки проходят под таким названием, сказать сложно. Насколько известно, Blue Bayou не имеет привязки в Черной Вдове или Marvel.

В Норвегии также заметили и Йоханссон.

Сюжет «Черной Вдовы» держится в строгой тайне. Известно лишь, что проект станет приквелом и расскажет об одной из темных страниц в истории персонажа. По слухам, действие развернется в 1990—2000-е.

Кейт Шортланд занимает режиссерское кресло картины. Жаклин Шеффер написала первый вариант сценария, который после нее переработал Нед Бенсон. Вместе с Йоханссон в фильме снимутся Флоренс Пью, Рэйчел Вайс, Дэвид Харбор и О. Т. Фагбенли.

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