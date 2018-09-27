Финал «Темного Феникса» пересняли из-за сходства с другим супергеройским фильмом

В апреле 2019-го режиссер «Темного Феникса» Саймон Кинберг рассказал, что во время досъемок был кардинально изменен третий акт фильма: вместо космической битвы развязка происходит в военном поезде. По словам Джеймса МакЭвоя, это было сделано, чтобы избежать сравнений с другим фильмом о супергероях.

«Концовка очень сильно изменилась, — говорит МакЭвой. — Финал пришлось изменить. Было слишком много пересечений и параллелей с другим супергеройским фильмом, который вышел… не так давно. И мы даже не представляли, что это происходит».

«У них были шпионы на площадке, и они фактически украли наши идеи», — в шутку добавил Майкл Фассбендер.

«Похоже, мы работали с одним и тем же первоисточником», — заключил МакЭвой.

Актер не раскрыл, о каком именно проекте идет речь. Но если учесть, что Кинбергу пришлось отказаться от битвы в космосе, то, вероятно, имеется в виду «Капитан Марвел», в третьем акте которой героиня Бри Ларсон уничтожает корабли крии. Феникс с горящими крыльями и излучающая энергию Кэрол Дэнверс действительно выглядят похожими друг на друга.

Исполнительница роли Джин Грей Софи Тернер, тем не менее, уверена, что новый финал пошел «Темному Фениксу» на пользу.

«Это был один из тех моментов с третьим актом, — говорит актриса. — Смотришь первые два акта, и третий — он выглядит оторванным от остальных. Мы вернулись и, по сути, переделали весь третий акт, и это было чрезвычайно правильным решением. По мне, третий акт — лучшая часть фильма».

Джессика Честейн, сыгравшая в фильме неизвестную злодейку, добавила , что ее персонаж также сильно изменился в результате пересъемок. При этом она не раскрыла, кого именно играет, но уточнила, что ее персонаж не из комиксов.

Источник: Yahoo! UK