Мартин Скорсезе выразил опасения по поводу омоложения актеров

В беседе с режиссером Джоанной Хогг Мартин Скорсезе заметил, что он переживает из-за обильного использования в кино технологии омоложения актеров. Постановщик считает, что, несмотря на качественное подтягивание кожи, остается проблема с глазами.

«Меняет ли она глаза? — говорит Скорсезе. — Если так, то что в глазах меня привлекло изначально? Была ли это проницательность? Авторитетность? Угроза? И можем ли мы вернуть это качество? Я не знаю».

Скорсезе сейчас заканчивает работу над фильмом «Ирландец», где активно применяется технология омоложения. Сюжет вращается вокруг Фрэнка Ширэна по прозвищу Ирландец, которому приписывают убийство 25 гангстеров, включая самого Джимми Хоффу. Действие развивается в разных временных периодах, поэтому большинство актеров, среди которых Роберт ДеНиро, Аль Пачино и Джо Пеши, требовалось омолодить с помощью графики.

Омоложение актеров все чаще можно встретить в кино. Особенно часто к нему обращается студия Marvel, чья разросшаяся киновселенная постоянно требует обращения к прошлому. Ранее они ограничивались небольшими эпизодами, как было в случае Курта Рассела в «Стражах Галактики 2» или Майкла Дугласа в «Человеке-муравье». Пик омоложения случился в «Капитане Марвел», где молодой Ник Фьюри в исполнении Сэмюэла Л. Джексона постоянно присутствовал на экране.

На данный момент неизвестно, когда «Ирландец» увидит свет. Ожидается, что он станет доступен подписчикам Netflix ближе к концу 2019 года.

Источник: The Guardian