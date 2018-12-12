Первые кадры из мультфильма Pixar «Вперед»: Пригородные эльфы

Герои Тома Холланда и Криса Пратта Герои Джулии Луис-Дрефус и Тома Холланда

Действие нового анимационного проекта студии Pixar развернется в фэнтези-мире, из которого давно ушла вся магия. Теперь все волшебные существа, от эльфов до спрайтов, живут обычной жизнью и занимаются самыми обычными делами. Но двух братьев-эльфов не устраивает скучная жизнь в пригороде, и они отправляются в опасное путешествие, чтобы отыскать последние следы магии.

Главные роли в мультфильме озвучат Крис Пратт и Том Холланд. Вместе с ними свои голоса проекту подарят Джулия Луис-Дрейфус и Октавия Спенсер. Дэн Скэнлон, работавший над «Университетом монстров», займет режиссерское кресло проекта.

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