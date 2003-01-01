Трейлер фильма «Щегол»: Искусство и жертвы

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Оригинальный трейлер:

Экранизация знаменитого романа Донны Тартт — не самая простая задача, которая легла на плечи режиссера «Бруклина» Джон Краули. Оригинал сочетает в себе историю взросления, арт-триллер, романтическую мелодраму и рассуждения о природе вещей и парадоксах времени, но при адаптации часть наверняка останется за бортом. Главное, чтобы не выкинули что-то из важного.

«Щегол» — история юного Теодора Деккера (Энсел Элгорт), потерявшего мать во время теракта в Метрополитен-музее. Чудом оставшись в живых после взрыва, Тео получает от умирающего старика редкую картину кисти Карела Фабрициуса и кольцо. С этого момента начинается его погружение в подпольный мир искусства.

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