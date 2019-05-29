В дубляже «Тайной жизни домашних животных 2» сменили национальность злодея

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В русской версии очередного зарубежного проекта вновь произошли изменения стараниями локализаторов. На этот раз изменилась национальность одного из персонажей в мультфильме «Тайная жизнь домашних животных 2». Речь о жестоком директоре цирка, которого озвучил Ник Кролл. В оригинале его зовут Сергей, и он разговаривает с ярко выраженным восточноевропейским акцентом, тогда как в переводе он стал Сержем, а в его речи зазвучали французские нотки.

Вероятно, прокатчики из Universal Pictures таким образом решили избежать лишних вопросов со стороны руководящих органов, которые могли помешать прокату мультфильма.

Ранее похожие изменения при локализации были замечены в фильмах прокатной компании Megogo Distribution. В дубляже «Хеллбоя» Иосифа Сталина заменили на Адольфа Гитлера, а в «Телохранителе киллера» злодей в исполнении Гари Олдмана в оригинале был президентом Белоруссии, а в локализации — Боснии. Российское отделение студии Disney при переводе «Мстители: Финал» решило сгладить намек на гомосексуальность одного из третьестепенных персонажей.

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